أسهل طريقة لعمل أم على

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل أم على.

طريقة أم على..

المقادير:

نصف كيلو من الرقاق او ميل فيه او كروسون

وكيلو من اللبن

القشطة 3 ملاعق كبير

وأيضا ربع كوب من السكر أو حسب الرغبه

كوب من المكسرات المشكلة

نصف كوب من الزبدة

طريقة التحضير لعمل ام على..

1- تكسير الرقاق إلى قطع صغيرة ويحمر بالتقليب في طاسه بها بعض من الزبده .

2- ويضاف إليه المكسرات وجوز الهند مع التقليب بشكل جيد

3- يوضع وعاء اللبن على النار ويضاف إليه السكر مع التقليب حتى يصل إلى الغليان.

4- وضع الزبدة والسمن على اللبن مع التقليب جيدا.

5- يضاف اللبن إلى صينية أو طاجن الرقاق ويضاف إليها القشطة .

6- تدخل صينية أم على في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، بحيث يصبح لونها ذهبي، وإذا نضجت يمكن في هذه الحالة يوضع عليها قطعة من القشطة على الوجه، وتدخل الشواية لمدة 2 دقيقة بحيث يصبح لونها ذهبي.

تقدم حسب مزاج أفراد الأسرة أما ساخنة أو باردة، وبألف هنا وشفا.