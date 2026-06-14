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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى "500500"

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى "500500"
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى "500500"
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد “مستشفى 500500”.

وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة داليا قدري، مدير مستشفيات المعهد القومي للأورام، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد يُعد إضافة كبيرة لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، ويمثل تشغيله أهمية كبيرة لدى الدولة المصرية؛ حيث يستهدف المعهد زيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الشاملة والمتخصصة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، كما تعتمد منظومة التشغيل على البحث العلمي المتقدم وأحدث التقنيات الطبية.

إعداد دراسة واضحة عن تكلفة التشغيل السنوية

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد شراكة مع مُشغل عالمي لديه سمعة مرموقة في هذا المجال؛ لضمان التشغيل الأمثل للمستشفى، وتقديم خدمة طبية للمستفيدين على أعلى مستوى، مشيرا إلى ضرورة إعداد دراسة واضحة عن تكلفة التشغيل السنوية لمستشفى 500500؛ وذلك لضمان تحقيق الاستدامة وكفاءة التشغيل لهذا الصرح الإقليمي الذي سيوفر الخدمة العلاجية لمرضى الأورام على أعلى مستوى.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض المكونات الرئيسية للمشروع، والموقف التنفيذي لها، وكذا موقف الانتهاء من الأعمال المتبقية للتشغيل؛ وقد تم التنويه إلى أن معدلات التنفيذ بلغت نسبا متقدمة للغاية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الإمكانيات التشغيلية والقدرات الفنية لمستشفى 500500، حيث يضم المستشفى العديد من الأقسام المتطورة، وأحدث المعامل المتكاملة، وأحدث أجهزة التشخيص والعلاج المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، كما يضم منشآت للبحث العلمي.

وبالإضافة إلى ما سبق، يمثل المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد بيئة متكاملة لتأهيل الكوادر الطبية وتدريبها، مع وجود العديد من بروتوكولات التعاون الدولي؛ لتعزيز منظومة البحث العلمي، وكفاءة التشغيل، وتبادل الخبرات؛ حيث يُعد مستشفى 500500 صرحا تعليميا متخصصا ومتكاملا لعلاج مختلف الأعمار وكافة أنواع الأورام بمراحلها المختلفة.

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