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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات الهامة

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات الهامة
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات الهامة
أ ش أ

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها علي أجندة الحكومة، إضافة لاستعرض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء عددا من الموضوعات، منها استعراض ما تم في الجولات الموسعة التي قام بها رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة القاهرة والإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر، ومتابعة توجيهات الرئيس للحكومة للتأكد من تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لعدة أشهر، ومواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب متابعة ضبط حركة الأسواق، وتوافر السلع الغذائية، واستكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوي محافظات الجمهورية، إضافة لملفات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجًا وأيضا ملفات تطوير التعليم والصحة، إضافة إلى التنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط ورؤية مصر 2030.

كما يتابع المجلس أيضا ما تم من إجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وزيادة الرقعة الزراعة وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع الحكومة مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة تنفيذ التكليفات الرئاسية

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