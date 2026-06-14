بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

يترقب طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ظهور النتيجة، حيث يعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وشهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث عن رابط نتائج الشهادتين الابتدائية والإعداديةالأزهرية، وسوف يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف وإتاحتها إلكترونيًا من خلال بوابة الأزهر عقب اعتمادها مباشرة.

وأكدت مصادر بالأزهر الشريف انتهاء جميع أعمال التصحيح والتدقيق، مع مراجعة الدرجات بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، قبل رفع النتائج للاعتماد النهائي.

للاستعلام عن نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية اضغط هنا.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج فور ظهورها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار "خدمات الأزهر الشريف".

الضغط على "نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية" أو "نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية".

تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة والدرجات فورًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأزهر الشريف على تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج إلكترونيًا بشكل سريع ودقيق دون الحاجة إلى التوجه للمعاهد الأزهرية.