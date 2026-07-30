وزير النقل: ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته واستقبل 15 سفينة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، انتظام العمل داخل ميناء دمياط بكامل طاقته التشغيلية، عقب السيطرة على الحريق الذي شهدته إحدى السفن بالميناء.

وقال الوزير إن القاطرات المشاركة نجحت في التعامل مع الحريق، مشيرًا إلى أن إحدى القاطرات تبلغ قوة شدها 70 طنًا، ومجهزة بمدفع مياه قوي يُستخدم في عمليات الإطفاء.

وأوضح أن جهود السيطرة على الحريق استمرت نحو 12 ساعة، حيث بدأت عمليات الإطفاء في الساعة الرابعة عصرًا واستمرت حتى الرابعة فجرًا، قبل مواصلة أعمال التبريد حتى الساعة السادسة صباحًا.

ووجه وزير النقل التحية للعاملين الذين شاركوا في عمليات الإطفاء، مؤكدًا أنه سيتم تكريمهم تقديرًا لجهودهم ودورهم في السيطرة على الحريق.

وشدد الوزير على أن العمل داخل ميناء دمياط يسير بصورة طبيعية وبكامل طاقته التشغيلية، موضحًا أن الميناء استقبل 15 سفينة، وأن جميع المحطات تعمل دون حدوث أي عوائق.