إعصار تورنادو.. منتخب انجلترا تحت الحصار في المونديال

يصادف منتخب إنجلترا سوء حظ غريب خلال فترة تواجده في أمريكا للمشاركة ببطولة كأس العالم 2026.

بداية الأحداث التي وقع فيها منتخب إنجلترا كان حادثة إطلاق نار بالقرب من معسكرهم ووقع ضحيتها 8 أشخاص ثم بعدها تعرضت الولاية لزلزال .

وخلال الانتقال من ولاية فلوريدا لمدينة كنساس سيتي تعرضت كل معداتهم وقمصانهم للسرقة قبل أن يتم استعدادتها خلال الساعات الماضية.

ولم تنتهى الأزمات والمعوقات التي تصادف منتخب إنجلترا في أمريكا حيث أطلق تحذيرات بضرورة احتماء لاعبي المنتخب في أماكن أمنة بسبب التحذيرات الخاصة بحدوث إعصاء تورنادو.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه المنتخب الإنجليزي لخوض منافساته في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط متابعة مستمرة من الجهات المنظمة للأحوال الجوية وتأثيرها المحتمل على تحركات المنتخبات والبرامج التدريبية.