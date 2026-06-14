عاجل | إنجلترا تلجأ للملاجئ داخل مقر الإقامة بعد تحذيرات من إعصار محتمل في كانساس سيتي

كشفت شبكة talkSPORT أن بعثة منتخب إنجلترا تلقت تعليمات عاجلة بالاحتماء داخل الغرف والحمامات في مقر إقامتها بمدينة كانساس سيتي، وذلك بعد صدور تحذيرات رسمية من عواصف عنيفة واحتمالية تشكل أعاصير "تورنادو" في المنطقة.

وبحسب التقرير، تم إطلاق صفارات الإنذار في محيط المدينة عقب تحذيرات الأرصاد الجوية من ظروف جوية خطيرة قد تصاحبها رياح شديدة تصل سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة، ما دفع المسؤولين عن بعثة المنتخب الإنجليزي إلى تطبيق إجراءات السلامة بشكل فوري.

وأُبلغ اللاعبون وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالبقاء داخل الأماكن الأكثر أمانًا في الفندق، مع تجنب التواجد بالقرب من النوافذ أو في المناطق المكشوفة حتى زوال الخطر.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه المنتخب الإنجليزي لخوض منافساته في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط متابعة مستمرة من الجهات المنظمة للأحوال الجوية وتأثيرها المحتمل على تحركات المنتخبات والبرامج التدريبية.