أفاعٍ سامة وتماسيح وسرقة وقتيل.. أزمات عنيفة تهدد كأس العالم 2026

رغم الأجواء الإحتفالية المصاحبة لإنطلاق منافسات كأس العالم 2026 شهدت البطولة سلسلة من الوقائع المثيرة والبعيدة عن المستطيل الأخضر لتفرض نفسها على المشهد قبل استكمال مباريات دور المجموعات.

قتيل وجثة متحللة

كانت الصدمة الأكبر داخل معسكر المنتخب الإيراني بمدينة تيخوانا المكسيكية بعدما كشفت وسائل إعلام محلية عن العثور على جثة شخص داخل سيارة متوقفة أمام مركز تدريب المنتخب الآسيوي.

ووفقًا للتقارير تم العثور على الجثة داخل سيارة من طراز تويوتا RAV4 كانت متوقفة منذ ثلاثة أيام في موقف سيارات تابع لأحد المتاجر القريبة من ملعب كالينتي فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن الجثة كانت في حالة تحلل متقدمة.

سرقة أحذية

تعرض معسكر المنتخب الإنجليزي لحادث سرقة أثار حالة من القلق داخل البعثة وسط تشديدات أمنية مكثفة من الجهات المنظمة للبطولة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة المحلية القت القبض على شخصين مشتيه فيهما.

أفاع سامة

شهد معسكر المنتخب السويسري حالة استنفار بعد رصد أفاع سامة بالقرب من مقر إقامة الفريق ما دفع المسؤولين لاتخاذ إجراءات إحترازية لحماية اللاعبين وأفراد البعثة.

تماسيح

وفي واقعة أخرى أثيرت مخاوف داخل معسكر المنتخب النرويجي بعد تداول تقارير عن وجود تماسيح بالقرب من المنطقة المحيطة بمقر إقامة الفريق الأمر الذي فرض قيودًا إضافية على تحركات اللاعبين.

منع حكم صومالي

أثار قرار منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية جدلًا واسعًا قبل انطلاق البطولة كما تصدرت أزمة لاعب غانا توماس بارتي المشهد بعد منعه من دخول المونديال.

منع توماس بارتي

تلقى منتخب غانا ضربة قوية قبل بداية مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بعد تأكد غياب نجم الوسط توماس بارتي عن المواجهة الافتتاحية أمام منتخب بنما.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتيك"، رفضت السلطات الكندية منح لاعب الوسط الغاني تأشيرة دخول إلى البلاد، بسبب القضايا المثارة بحقه في لندن والمتعلقة باتهامات بالاعتداء على فتاة.