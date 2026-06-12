بسبب الاعتداء على فتاة.. أزمة تأشيرة تحرم غانا من توماس بارتي أمام بنما بكأس العالم

تلقى منتخب غانا ضربة قوية قبل بداية مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بعد تأكد غياب نجم الوسط توماس بارتي عن المواجهة الافتتاحية أمام منتخب بنما.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتيك"، رفضت السلطات الكندية منح لاعب الوسط الغاني تأشيرة دخول إلى البلاد، بسبب القضايا المثارة بحقه في لندن والمتعلقة باتهامات بالاعتداء على فتاة.

الغياب عن مواجهة بنما

وبناءً على ذلك، يغيب بارتي عن مباراة غانا الأولى في المونديال أمام بنما، والتي تقام في مدينة تورونتو الكندية صباح الخميس المقبل بتوقيت جرينتش، بينما سيكون قادرًا على العودة للمشاركة مع منتخب بلاده في المباريات التالية التي تقام داخل الولايات المتحدة.

وتأتي أزمة غياب بارتي في وقت حساس بالنسبة للمنتخب الغاني، خاصة أن اللاعب صاحب الـ32 عامًا يعد من أبرز عناصر الخبرة في صفوف الفريق، وسبق له اللعب بقميصي أرسنال وأتلتيكو مدريد.

وكان استدعاء بارتي لقائمة غانا في كأس العالم أثار جدلًا واسعًا، بعد توجيه 7 اتهامات بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي ضده، في وقائع تعود إلى الفترة بين عامي 2020 و2022 في لندن.

نفي بارتي

وينفي بارتي جميع الاتهامات الموجهة إليه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في نوفمبر المقبل، مع احتمالية تأجيلها إلى عام 2027.

كيروش مدرب غانا

من جانبه، دافع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، عن قرار ضم اللاعب، مؤكدًا أن مبدأ قرينة البراءة هو الأساس طالما لم يصدر حكم قضائي نهائي.

وقال كيروش: "حتى صدور قرار المحكمة، فإن قرينة البراءة تكون في صف المتهم، وهذا ينطبق على جميع القضايا المرفوعة أمام المحاكم".

ويخوض منتخب غانا منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثانية عشرة، التي تضم أيضًا منتخبات إنجلترا وكرواتيا وبنما.