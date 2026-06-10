مونديال 2026.. قائمة منتخب غانا والقيمة التسويقية للاعبين

يستعد منتخب غانا لخوض منافسات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ضمن مجموعة قوية في النسخة الموسعة من البطولة، حيث يواصل "النجوم السوداء"، الاعتماد على مزيج من الخبرة والمحترفين في الدوريات الأوروبية، مع قيمة تسويقية إجمالية تُقدر بنحو 234 مليون يورو.

المنتخب يدخل البطولة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي يعتمد على تنظيم دفاعي صارم مع سرعة هجومية في التحولات، مستفيدًا من تنوع عناصره في مختلف المراكز.

حراسة المرمى

تضم قائمة غانا ثلاثة حراس يجمعون بين المحلي والأوروبي:

بنجامين أساري (هارتس أوف أوك)

لورينس أتي زيجي (سانت جالن)

جوزيف أنانج (سانت باتريك أتلتيك)

خط الدفاع

يمتلك المنتخب خط دفاع واسع الخبرة في أوروبا:

بابا رحمن (باوك)

جيديون منساه (أوكسير)

مارفين سينايا

أليدو سيدو (رين)

عبد المؤمن (رايو فاييكانو)

جيروم أوبوكو (باشاك شهير)

جوناس أدجيتي (فولفسبورج)

كوجو أوبونج (نيس)

ديريك لوكاسين (بافوس)

خط الوسط

يُعد الوسط الغاني من أكثر الخطوط توازنًا وقوة بدنية:

إليشا أوسو (أوكسير)

توماس بارتي (فياريال)

كواسي سيبو (ريال أوفييدو)

أوجستين بواكي (سانت إيتيان)

كاليب ييرينكي (نوردشيلاند)

عبد الفتاح إسحاقو (ليستر سيتي)

كمال الدين سليمانا (أتالانتا)

خط الهجوم

يمثل الهجوم الغاني عنصر القوة الأبرز في القائمة:

كريستوفر بونسو باه (القادسية)

إرنيست نواماه (أولمبيك ليون)

أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي)

براندون أسانتي (كوفنتري سيتي)

برينس كوابينا أدو (فيكتوريا بلزن)

إينياكي ويليامز (أتلتيك بيلباو)

جوردان أيو (ليستر سيتي).