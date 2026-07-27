بسبب التشكيك في الذمم المالية.. حسين لبيب يشكو أمير هشام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج «مودرن سبورت» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي أي» الفضائية.

وجاء في شكوى رئيس مجلس إدارة نادي "الزمالك" أن المشكو في حقه دأب على التشكيك في الذمم المالية ونزاهة مجلس إدارة النادي بما يعد مخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

"الأعلى للإعلام" يحيل شكوى رئيس الزمالك ضد مقدم برنامج "مودرن سبورت" للتحقيق

وتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.