بقيادة كارلوس كيروش .. غانا تتعادل مع ويلز 1-1 وديًا قبل كأس العالم 2026

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخب غانا أمام نظيره الويلزي، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "كارديف سيتي"، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وواصل الجهاز الفني لمنتخب غانا بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تجهيز الفريق بشكل قوي قبل المونديال، حيث خرج "النجوم السوداء" بعدة مكاسب فنية من اللقاء رغم انتهاءه بنتيجة التعادل.

وشهدت المباراة تقدم المنتخب الغاني في الشوط الثاني عن طريق كاليب ييرينكي الذي سجل هدفًا في الدقيقة 65، بعدما استغل إحدى الفرص الهجومية لفريقه.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، نجح منتخب ويلز في خطف هدف التعادل عبر لويس كوماس في الدقيقة 90+4، لتنتهي المواجهة بدون فائز.

ويستعد منتخب غانا لخوض منافسات كأس العالم 2026 ضمن مجموعة قوية تضم إنجلترا وكرواتيا وبنما، حيث يبدأ مشواره بمواجهة بنما في افتتاح مبارياته بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.