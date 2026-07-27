رغم نفي "فيفا"| تقرير دولي يرصد 7 حالات مراهنات مشبوهة تهز مونديال 2026.. القصة الكاملة

رغم تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن منافسات كأس العالم 2026 لم تشهد أي مؤشرات على التلاعب بنتائج المباريات، فإن تقريرًا حديثًا صادرًا عن "مجموعة كوبنهاغن"، الهيئة الدولية المتخصصة في مراقبة نزاهة المراهنات الرياضية، أعاد الجدل إلى الواجهة بعدما كشف عن سبع حالات وُصفت بأنها "مثيرة للشكوك"، استدعت إصدار تنبيهات مرتبطة بسلوكيات غير اعتيادية في أسواق المراهنات العالمية.

7 حالات تحت المراقبة

ووفقًا للملخص الذي نشره مجلس أوروبا ونقله موقع "ذي أثليتك"، فإن "مجموعة كوبنهاغن" رصدت سبعة إنذارات صفراء خلال البطولة، وهي تصنيف يُستخدم للإشارة إلى وجود مؤشرات قد تستدعي التدقيق، دون أن يعني ذلك بالضرورة إثبات وقوع تلاعب أو فساد في نتائج المباريات.

وأوضح التقرير أن هذه التنبيهات استندت إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها تحركات غير مبررة في أسعار المراهنات، وانتشار شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى معلومات وردت من مصادر اعتُبرت موثوقة لدى الجهات المختصة بمتابعة نزاهة المنافسات الرياضية.



واقعة بالوغون تثير التساؤلات

ومن أبرز الوقائع التي تناولها التقرير، حالة المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، الذي تلقى بطاقة حمراء خلال البطولة، إذ أشار التقرير إلى أنه عقب طرده مباشرة، ظهرت رهانات جديدة تتساءل عما إذا كان اللاعب سيشارك في المباراة التالية أمام منتخب بلجيكا، رغم أن القوانين كانت تمنع مشاركته بعد حصوله على البطاقة الحمراء.

ورأت المجموعة أن توقيت فتح هذا النوع من الرهانات كان لافتًا للنظر، مما جعله ضمن الحالات التي استدعت المراجعة، دون أن يُعتبر ذلك دليلًا قاطعًا على وجود تلاعب.

طرد لاعب جنوب أفريقيا ضمن الحالات

كما أشار التقرير إلى مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك في افتتاح البطولة، والتي شهدت طرد لاعب الوسط ثيمبا زواني، لينهي المنتخب الجنوب أفريقي اللقاء بتسعة لاعبين فقط أمام أحد عشر لاعبًا من المنتخب المكسيكي.

واعتبرت المجموعة أن بعض أنماط المراهنات المرتبطة بهذه المباراة جاءت غير معتادة، وهو ما دفعها إلى إدراج الواقعة ضمن قائمة التنبيهات التي تستوجب التحليل والمتابعة.



رهانات بملايين الدولارات عبر العملات المشفرة

وسلط التقرير الضوء أيضًا على النشاط الكبير في أسواق المراهنات القائمة على العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن منصة "بوليماركت" استقبلت رهانات بلغت قيمتها نحو 4.8 مليون دولار على توقع عدم فوز منتخب إسبانيا على الرأس الأخضر في دور المجموعات.

وانتهت المباراة بالفعل بالتعادل السلبي، إلا أن حجم الأموال المتداولة وطبيعة الرهانات أثارا اهتمام الجهات المعنية بمراقبة نزاهة المراهنات، خاصة مع التوسع المتزايد في استخدام منصات العملات الرقمية لهذا النوع من الأنشطة.

"فيفا" ينفي وجود تلاعب

في المقابل، تمسك الاتحاد الدولي لكرة القدم بنتائج التحقيقات التي أجراها "فريق عمل النزاهة" التابع له، والتي خلصت إلى عدم وجود أي أدلة أو مؤشرات تؤكد حدوث مراهنات غير قانونية أو تلاعب بنتائج مباريات كأس العالم 2026.

ويعكس هذا الموقف اختلافًا في التقييم بين الجهات المختصة؛ فبينما ترى "مجموعة كوبنهاغن" أن بعض الوقائع تستحق مزيدًا من التدقيق، يؤكد "فيفا" أن نظام الرقابة المعتمد لديه لم يرصد ما يثبت وقوع مخالفات تؤثر في نزاهة المنافسات.



قفزة تاريخية في حجم المراهنات

وكشف التقرير أن حجم الأموال التي تم ضخها في المراهنات على مباريات كأس العالم 2026 بلغ نحو 240 مليار دولار، وهو رقم يقترب من ضعف حجم المراهنات المسجل خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويرى مراقبون أن هذا النمو الضخم في سوق المراهنات العالمية يزيد من التحديات التي تواجه الهيئات الرياضية والرقابية، ويجعل الحاجة إلى أنظمة أكثر تطورًا لمراقبة النزاهة والكشف المبكر عن أي تحركات مشبوهة أمرًا بالغ الأهمية.

في الوقت الذي يؤكد فيه "فيفا" سلامة منافسات كأس العالم 2026، تبقى هذه الحالات محل متابعة من الجهات المختصة، في إطار جهود الحفاظ على نزاهة اللعبة وحماية أكبر حدث كروي في العالم من أي شبهات قد تمس مصداقيته.