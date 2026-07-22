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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفضل 11 لاعبًا في كأس العالم 2026.. فيفا يكشف اختيارات الجماهير

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم 2026، والذي تم اختياره بناءً على تصويت الجماهير، بعدما شهدت البطولة منافسات قوية ومستويات مميزة من أبرز نجوم العالم.

وتصدر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي التشكيل المثالي، بعدما قدم بطولة استثنائية وقاد منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية للمونديال للمرة الثانية على التوالي، ليواصل كتابة التاريخ في مشاركاته بكأس العالم.

وشهد التشكيل غيابًا تامًا للاعبي منتخب مصر، رغم المشاركة المميزة للفراعنة في البطولة، بينما اختارت الجماهير حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينها كأفضل حارس في المونديال بعد المستويات اللافتة التي قدمها خلال مشوار فريقه.

وضم خط الدفاع الثنائي الإسباني مارك كوكوريلا وبيدرو بورو، إلى جانب الفرنسي دايوت أوباميكانو، والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، فيما جاء خط الوسط بقيادة الإنجليزي جود بيلينجهام، والفرنسي مايكل أوليس، والإسباني رودري.

أما خط الهجوم، فتكون من الثلاثي كيليان مبابي، وإيرلينج هالاند، وليونيل ميسي، ليضم التشكيل ثلاثة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية الذين تألقوا بشكل لافت خلال منافسات البطولة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فيفا كأس العالم 2026 ليونيل ميسي

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