أضا يشيد بانضباط منتخب مصر في مونديال 2026.. ويشكر اتحاد الكرة

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن منتخب مصر يعيش حالة من الاستقرار والانضباط خلال مشاركته في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل المعسكر تعكس مستوى عاليًا من التنظيم والتركيز قبل المباريات.

الجدل قبل البطولة ومطالب بالإنصاف

وقال أضا خلال تغطية خاصة على قناة «صدى البلد» إن الفترة التي سبقت سفر البعثة شهدت جدلًا وانتقادات متعددة حول تفاصيل تنظيمية مختلفة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة احترام جميع الآراء ووجهات النظر.

الإشادة باتحاد الكرة وإدارة المعسكر

ووجه أضا الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب، مشيدًا بالدور الكبير في تنظيم المعسكر وإدارة تفاصيله، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للاعبين والجهاز الفني.

مقارنة مع منتخبات أخرى في المونديال

وأوضح الإعلامي أن متابعة أوضاع بعض المنتخبات المشاركة في البطولة تؤكد أهمية التخطيط الجيد، لافتًا إلى أن هناك منتخبات واجهت أزمات تنظيمية، بينما نجح المنتخب المصري في توفير معسكر مستقر ومثالي.

اختيار مدروس ومعسكر يليق بالمنتخب

وأشار أضا إلى أن اختيار مقر إقامة المنتخب جاء بعد دراسة دقيقة، وليس بشكل عشوائي، وهو ما يعكس وجود رؤية واضحة لدى القائمين على الفريق.

دعوة لمواصلة النجاح

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق حتى الآن يُعد خطوة إيجابية، مطالبًا باستمرار العمل بنفس النهج خلال مشوار البطولة، مع ضرورة منح التقدير لكل من ساهم في توفير أفضل الظروف للمنتخب الوطني.