قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطل 4 خدمات بنوك.. هجوم إلكتروني جديد يضرب القطاع المصرفي الإيراني
منتخب المغرب يواصل نحس البدايات في افتتاح كأس العالم 2026
ليلة الحلم تبدأ من سياتل.. الفراعنة يتحدون بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال
رئيس الوزراء: حريصون على توسيع التنسيق مع أوزبكستان دوليًا
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير: من يكمل ثلاثي هجوم مصر أمام بلجيكا بجوار صلاح ومرموش؟
الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ 212 تحمل 2,666 طنًا من المساعدات الإنسانية
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026
من التصالح إلى العدادات الكودية .. «النواب» يُطالب بكشف المُتعثرين وإنهاء معاناة المواطنين
شلل مطار بن جوريون.. الطائرات الأمريكية تكبد إسرائيل خسائر طائلة
«بتبوظى تراث أم أكلثوم».. محمد التاجي ينتقد إحدى المطربات بسبب طريقة ظهورها على المسرح
ترامب في عيد ميلاده الـ80: لست سعيدًا ولا أحب هذا الرقم.. وأشعر بأنني أصغر 50 عاماً
«تليجراف»: بريطانيا خارج دائرة الذكاء الاصطناعي المُتقدم بعد قرار «ترامب»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أضا يشيد بانضباط منتخب مصر في مونديال 2026.. ويشكر اتحاد الكرة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن منتخب مصر يعيش حالة من الاستقرار والانضباط خلال مشاركته في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل المعسكر تعكس مستوى عاليًا من التنظيم والتركيز قبل المباريات.

الجدل قبل البطولة ومطالب بالإنصاف
وقال أضا خلال تغطية خاصة على قناة «صدى البلد» إن الفترة التي سبقت سفر البعثة شهدت جدلًا وانتقادات متعددة حول تفاصيل تنظيمية مختلفة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة احترام جميع الآراء ووجهات النظر.

 الإشادة باتحاد الكرة وإدارة المعسكر
ووجه أضا الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب، مشيدًا بالدور الكبير في تنظيم المعسكر وإدارة تفاصيله، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للاعبين والجهاز الفني.

 مقارنة مع منتخبات أخرى في المونديال
وأوضح الإعلامي أن متابعة أوضاع بعض المنتخبات المشاركة في البطولة تؤكد أهمية التخطيط الجيد، لافتًا إلى أن هناك منتخبات واجهت أزمات تنظيمية، بينما نجح المنتخب المصري في توفير معسكر مستقر ومثالي.

 اختيار مدروس ومعسكر يليق بالمنتخب
وأشار أضا إلى أن اختيار مقر إقامة المنتخب جاء بعد دراسة دقيقة، وليس بشكل عشوائي، وهو ما يعكس وجود رؤية واضحة لدى القائمين على الفريق.

دعوة لمواصلة النجاح
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق حتى الآن يُعد خطوة إيجابية، مطالبًا باستمرار العمل بنفس النهج خلال مشوار البطولة، مع ضرورة منح التقدير لكل من ساهم في توفير أفضل الظروف للمنتخب الوطني.

كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

ترشيحاتنا

سيارات كروس أوفر 2026 جديدة

أرخص 5 سيارات كروس أوفر 2026 في مصر

سوبارو اكس فى كروس تريك و سيات ارونا 2027

تختار ايه .. سوبارو اكس فى كروس تريك و سيات ارونا 2027

اكسييد اى اس موديل 2027

مواصفات اكسييد اى اس 2027 السيدان

بالصور

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد