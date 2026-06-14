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التصدير وفصل الذكور.. برلمانية تطرح حلولًا جديدة لأزمة الكلاب الضالة|خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التصدير وفصل الذكور.. برلمانية تطرح حلولًا جديدة لأزمة الكلاب الضالة|خاص

النائبة أميرة فؤاد رزق
النائبة أميرة فؤاد رزق
حسن رضوان

دعت أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى تبني حلول عملية للتعامل مع أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، مؤكدة أن تزايد أعدادها بات يمثل مصدر قلق للمواطنين ويستدعي تحركًا جادًا للحد من المخاطر المرتبطة بها.

وقالت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هناك أكثر من مقترح يمكن الاستفادة منه لمعالجة الأزمة، من بينها تصدير الكلاب إلى الدول التي ترغب في استيرادها، بما يسهم في تقليل أعدادها والاستفادة اقتصاديًا من هذا الملف عبر توفير عملة صعبة للدولة.

 فصل الكلاب الذكور عن الإناث

وأضافت أن من بين الحلول المطروحة فصل الكلاب الذكور عن الإناث ووضعها في أماكن مخصصة أو مشاتل، بما يحد من التكاثر العشوائي ويساعد على السيطرة على أعدادها بشكل تدريجي ومنظم.

وأكدت عضو مجلس النواب أن أعداد الكلاب الضالة في الشوارع شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في حالة من الخوف لدى المواطنين، فضلًا عن المخاوف المرتبطة بالصحة العامة واحتمالات التعرض للعقر أو انتقال بعض الأمراض.

وشددت على ضرورة وضع خطة متكاملة للتعامل مع الظاهرة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وضمان التعامل الحضاري مع الحيوانات، مشيرة إلى أن القضية تحتاج إلى تعاون بين الجهات التنفيذية والبيطرية والمجتمع المدني للوصول إلى حلول مستدامة.

أميرة فؤاد الكلاب الضالة الذكور الإناث انتشار الكلاب

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