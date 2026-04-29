إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نيسان صنى 2026 تباع بهذه المواصفات

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان صنى موديل 2026، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان .

محرك نيسان صنى موديل 2026

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد نيسان صنى موديل 2026

تأتى سيارة نيسان صنى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4425 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1500 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

مواصفات نيسان صنى موديل 2026

زودت سيارة نيسان صنى موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها مدخل AUX، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش قماش، وبها باور ستيرنج، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب .

سعر نيسان صنى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 780 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 810 ألف جنيه .

