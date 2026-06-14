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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

موظفو خدمة عملاء مزيفون.. القبض على شخصين نصبا على عملاء البنوك

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.


 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهما موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى الإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
 

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – 17 شريحة خطوط هواتف محمولة لشركات إتصال مختلفة) .. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامهما بإرتكاب عدد (8) وقائع بذات الأسلوب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.



 

الأجهزة الأمنية النصب المنيا

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