تختار إيه.. كيا سيلتوس إم بيجو 2008 موديل 2026

إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا سيلتوس إم بيجو 2008 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد كيا سيلتوس موديل 2026

تأتى سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4385 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1620 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2630 مم .

محرك كيا سيلتوس موديل 2026

تحصل سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 247 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا سيلتوس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 624 ألف جنيه .

أبعاد بيجو 2008 موديل 2026

تتوافر سيارة بيجو 2008 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4300 مم، وعرض 1815 مم، وارتفاع 1530 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2605 مم .

محرك بيجو 2008 موديل 2026

تستمد سيارة بيجو 2008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وخزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بيجو 2008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 2008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 649 ألف جنيه .

