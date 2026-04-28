تكنولوجيا وسيارات

دراسة ألمانية: السيارات الكهربائية أكثر اعتمادية وتسجل نصف أعطال ‏التقليدية

كريم عاطف

كشفت بيانات حديثة صادرة عن نادي السيارات الألماني (ADAC) عن تفوق ملحوظ للسيارات الكهربائية، مقارنة بنظيراتها العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، من حيث معدلات “الأعطال على الطرق”.

وبحسب الدراسة، التي ركزت على السيارات المسجلة منذ عام 2020، سجلت السيارات الكهربائية نحو 6.5 حالة عطل لكل 1000 سيارة خلال العام الماضي، مقابل 12.5 حالة في سيارات البنزين والديزل، ما يعني أن معدل الأعطال في السيارات التقليدية يقارب الضعف.

ويرجع هذا التفوق إلى بساطة التصميم الهندسي للسيارات الكهربائية، التي تعتمد على عدد أقل من المكونات الميكانيكية المعرضة للتلف، مقارنة بمحركات الاحتراق التي تضم أنظمة معقدة مثل ناقل الحركة ومنظومة الوقود، وهي من أبرز مصادر الأعطال.

وأشار التقرير إلى أن التركيز على السيارات الحديثة نسبيًا؛ جاء لضمان دقة المقارنة، خاصة مع محدودية أعداد السيارات الكهربائية الأقدم في الأسواق، وهو ما قد يؤثر على النتائج إذا تم توسيع نطاق الدراسة.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات تحسنا عاما في مستوى موثوقية السيارات خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت نسب الأعطال بشكل واضح، فعلى سبيل المثال، انخفضت الأعطال في السيارات التي يبلغ عمرها 10 سنوات من 6.5% في عام 2015 إلى 3.1% مؤخرا، كما تراجعت الأعطال في السيارات ذات الخمس سنوات من 3.6% إلى 2.1%.

ورغم هذا التحسن، لا تزال بطارية التشغيل التقليدية تتصدر قائمة أسباب الأعطال بنسبة 45.4%، تليها المشكلات المرتبطة بالمحرك وأنظمته بنسبة 21.8%.

وتعكس هذه النتائج، التحول التدريجي في صناعة السيارات نحو الاعتماد على التكنولوجيا الكهربائية، ليس فقط من حيث الكفاءة البيئية؛ ولكن أيضا من ناحية الاعتمادية وتقليل الأعطال، ما يعزز من جاذبية هذا النوع من السيارات لدى المستخدمين حول العالم.

