إزالة 14حالة تعدٍ واسترداد 4983 مترًا أراضي في نجع حمادي وقفط بقنا

​واصلت الأجهزة التنفيذية بنجع حمادي وقفط، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 29، وذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض هيبة القانون على المخالفين بمختلف القرى والمراكز.

​وفي هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحلفاية، بقيادة حاتم يمني، نائب رئيس المركز، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، والتي أسفرت عن تنفيذ 10 حالات إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن خطة المحافظة للتعامل الحاسم مع المخالفات.

​وفي قرية الحلفاية، أسفرت أعمال الحملة عن إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2750 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 5.5 قيراط بما يعادل نحو 900 متر مربع، ليصل إجمالي المساحات التي تم استردادها وإزالة التعديات عليها إلى 3650 مترًا، مع تنفيذ الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

​وفي ذات السياق، أوضح حسين الزمقان، رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لقرية السلامية برئاسة عماد محمود، تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحيتي نجع سالم والنجاحية بإجمالي مساحة بلغت 613 مترًا، وذلك ضمن حملات المتابعة اليومية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي محاولات للبناء المخالف.

وتابع الزمقان، أنه تم تنفيذ حالة إزالة فورية لتعدٍ على أرض زراعية بقرية أولاد نجم القبلية، بإجمالي مساحة 600 متر، في حملة بقيادة حاتم يمني وأحمد محمود، نائبا رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، وبحضور محمد راشد رئيس القرية، حيث تمت أعمال الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.



​كما شهد مركز قفط، استمرار حملات إزالة التعديات تحت إشراف حافظ محمود، رئيس المركز، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية البراهمة برئاسة نور محمد، بتنفيذ إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 120 مترًا عبارة عن حفر أساسات، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتعامل الفوري مع المخالفات وإزالتها في المهد.





