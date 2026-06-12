قنا.. الوحدة المحلية بقوص تصدر 42 نموذج تصالح نهائى





أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا، إصدار 42 نموذج 8 تصالح نهائي للمواطنين الذين استوفوا جميع الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، وذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى تقنين أوضاع المخالفات وتحقيق الاستقرار العمراني وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

وأوضح الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن العمل يجري بوتيرة متسارعة لإنجاز باقي الملفات المستوفاة لتيسير الإجراءات وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التصالح المختلفة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن الفترة الحالية تشهد طفرة ملحوظة في معدلات إنجاز ملفات التصالح، في ظل المتابعة المستمرة وتكثيف جهود اللجان المختصة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من الحصول على المستندات النهائية التي تثبت تقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تسريع معدلات الإنجاز في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق الاستقرار القانوني للأوضاع القائمة.



وأكد محافظ قنا، أهمية تكثيف الجهود داخل المراكز والمدن للانتهاء من الملفات المستوفاة وفقاً للقانون وفي أسرع وقت ممكن.