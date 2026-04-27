بمدى يصل لـ 1500 كم .. شيري تكشف عن تيجو X الجديدة

كشفت شيري الصينية عن طرازها الجديد صاحب اللقب تيجو X خلال مشاركتها في معرض بكين الدولي Beijing International Auto Show 2026.

وتعزز شيري من تواجدها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، حيث يأتي هذا الطراز بحزمة من التجهيزات، إلى جانب المساحة الداخلية الرحبة والتي تتسم بالطابع العائلي.

أبعاد شيري تيجو X

تنتمي Chery Tiggo X إلى فئة السيارات كبيرة الحجم، حيث يبلغ طولها نحو 5.05 متر، مع عرض يصل إلى 1.96 متر وارتفاع عند 1.80 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.95 متر، ويظهر التصميم الخارجي من خلال مصابيح أمامية حادة، مع شريط إضاءة ممتد يعزز من هوية السيارة، إلى جانب شعار مضيء يبرز في الواجهة، مع اعتمادها على جنوط رياضية تضيف لمسة عصرية.

ويعكس التصميم الخارجي للسيارة توجهًا يجمع بين الطابع العملي واللمسات الحديثة، حيث تأتي الخطوط الجانبية بشكل واضح، مع تفاصيل إضاءة تعزز من حضورها الليلي، كما يساهم الحجم الكبير في توفير مساحة مناسبة سواء للركاب أوالأمتعة.

محرك وأداء شيري تيجو X

تقدم شيري هذا الطراز بعدة خيارات من المحركات، تشمل محركًا بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، وآخر بسعة 2.0 لتر، كما توفر الشركة نسخة هجينة قابلة للشحن الخارجي تعتمد على نظام هجين متطور، جميعهم يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي.

وتصل القوة الإجمالية للمحرك إلى 476 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 630 نيوتن متر، وتتيح هذه المنظومة إمكانية القيادة لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر بالطاقة الكهربائية فقط، بينما يتجاوز المدى الإجمالي 1,500 كيلومتر عند الجمع بين الوقود والطاقة الكهربائية.