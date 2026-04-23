الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

Chery تتجه لتصنيع سيارة كهربائية صغيرة داخل أوروبا

Chery
Chery
كريم عاطف

تسعى شركة شيري Chery الصينية إلى تعزيز وجودها في السوق الأوروبية من خلال خطة لإنتاج سيارة كهربائية صغيرة يتم تطويرها وتصنيعها داخل القارة، خصيصا لتلبية احتياجات المستهلك الأوروبي.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أكد هانبانغ يو، مدير الشركة في فرنسا، أن الهدف هو تقديم “سيارة فرنسية للفرنسيين”، في إشارة إلى توجه الشركة لتصميم منتج يتماشى مع الذوق المحلي.

وتعد شيري واحدة من أكبر شركات السيارات في الصين، كما أنها تتصدر قائمة المصدرين لعدة سنوات، إذ باعت نحو نصف إنتاجها السنوي البالغ 2.8 مليون سيارة خارج السوق المحلي. ورغم هذا الانتشار العالمي، لا يزال حضورها في أوروبا حديثا نسبيا مقارنة بمنافسين مثل شركة SAIC Motor، التي حققت نجاحا واسعا عبر علامة MG.

وخلال الفترة الأخيرة، كثفت شيري جهودها التوسعية عبر إطلاق علامتيها Omoda وJaecoo في السوق الفرنسية، ضمن خطة لبناء شبكة مبيعات قوية داخل أوروبا.

وفي خطوة استراتيجية، تعتزم الشركة إنشاء مركز أبحاث وتطوير في باريس، يركز على تصميم سيارة مدينة كهربائية صغيرة، وأوضح ليونيل فرنش كيوغ، المدير التجاري لشيري في فرنسا، أن السوق الفرنسية تمثل فرصة كبيرة لهذا النوع من السيارات، مؤكدا أن تطويرها محليا هو الخيار الأمثل لفهم متطلبات العملاء.

كما بدأت الشركة بالفعل في تعزيز وجودها الصناعي داخل أوروبا، من خلال تجميع سيارات هجينة في إسبانيا داخل مصنع تابع سابقا لشركة Nissan، حيث تسوق هناك تحت علامة “Ebro”.

وتخطط شيري لزيادة طاقتها الإنتاجية في أوروبا لتصل إلى 200 ألف سيارة سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب دراسة فرص الاستحواذ على مواقع تصنيع إضافية داخل القارة.

وتأتي هذه التحركات في ظل توجه متزايد من الشركات الصينية نحو الاستثمار في أوروبا، خاصة في دول مثل إسبانيا والمجر، بهدف إنشاء مصانع للسيارات والبطاريات وتجنب الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات.

