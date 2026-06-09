سيد معوض: فتوح لاعب مميز لكن ارتكب بعض الأخطاء أمام البرازيل

أكد سيد معوض أن أحمد فتوح يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ويُعد من اللاعبين المميزين في مركزه، لكنه لم يقدم أفضل مستوياته خلال المباراة الأخيرة، مشيرًا إلى وجود بعض اللقطات التي لم يتعامل معها بالشكل المطلوب داخل أرض الملعب.

وأوضح معوض خلال تصريحاته التلفزيونية في برنامج “الكورة مع فايق”، أن فتوح ارتكب أكثر من خطأ في التعامل مع الكرة خلال اللقاء، وهو ما أثر على بعض الهجمات والتحولات التي كان من الممكن استغلالها بصورة أفضل.

وأكد أن مثل هذه الأخطاء واردة في كرة القدم، لكنها تحتاج إلى مراجعة من اللاعب والجهاز الفني لتفادي تكرارها في المباريات المقبلة.

وأضاف أن اللاعب يملك خبرات كبيرة وقدرات تؤهله للظهور بشكل أفضل، إلا أن التركيز واتخاذ القرار السريع في بعض المواقف يمثلان عنصرًا مهمًا للغاية، خاصة في المباريات التي تشهد ضغطًا كبيرًا من المنافس.

وأشار معوض إلى أن أحد أبرز الملاحظات التي ظهرت خلال المباراة تمثلت في غياب التفاهم الكامل بين بعض اللاعبين داخل الملعب، مؤكدًا أن الانسجام بين عناصر الفريق يعد من أهم عوامل النجاح وتحقيق النتائج الإيجابية.

وأوضح أن اللاعبين يجب أن يكونوا أكثر تفاهمًا وتحركًا بشكل جماعي، سواء في الحالات الهجومية أو الدفاعية، لأن كرة القدم الحديثة تعتمد بشكل كبير على التناغم بين الخطوط المختلفة، وليس فقط على المهارات الفردية.

واختتم سيد معوض تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يمتلك عناصر جيدة وقادرة على التطور، لكنه يحتاج إلى مزيد من العمل على الجوانب التكتيكية والتواصل بين اللاعبين داخل أرض الملعب، مشددًا على أن رفع مستوى التفاهم والانسجام سيمنح الفريق أفضلية كبيرة خلال الفترة المقبلة ويساعده على تقديم أداء أكثر استقرارًا وقوة في المواجهات القادمة