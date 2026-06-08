منتخب مصر يخوض تدريبه الأول في سبوكين التاسعة والنصف استعدادا لبلجيكا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبه الأول في سبوكين بأمريكا، في التاسعة والنصف مساءً. بتوقيت القاهرة الحادية عشرة والنصف صباحاً، بتوقيت سبوكين.

ويأتي ذلك في إطار استعداد منتخبنا الوطني لمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو الحالي في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم 2026.

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة بلجيكا في افتتاح الفراعنة لمشوارهم في دور المجموعات من البطولة.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكين بولاية واشنطن الأمريكية منذ قليل، من أجل الدخول في المعسكر التدريبي الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.