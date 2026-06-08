إشادة برازيلية.. مصطفى شوبير يقترب من حراسة عرين منتخب مصر أمام بلجيكا

كشف الإعلامي محمد طه، مراسل قناة ON Sport من الولايات المتحدة الأمريكية، عن تطورات ملف حراسة مرمى منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا في بطولة كأس العالم.

منتخب مصر

وقال محمد طه، خلال تصريحات ببرنامج «من بدري»، إن مصطفى شوبير بات قريبًا للغاية من حجز مكان أساسي في تشكيل منتخب مصر، بعدما قدم مستويات مميزة خلال المباراتين الوديتين أمام إسبانيا والبرازيل.

وأوضح أن تألق شوبير أمام المنتخب البرازيلي، إلى جانب ظهوره الجيد أمام إسبانيا، جعله المرشح الأول لحراسة مرمى الفراعنة، مؤكدًا أن نسبة مشاركته أساسيًا أمام بلجيكا تصل إلى 99%.

وأضاف مراسل ON Sport أن وسائل الإعلام البرازيلية أشادت بالمستوى اللافت الذي ظهر به مصطفى شوبير خلال مواجهة السامبا، بعدما تصدى لعدة فرص خطيرة ولفت الأنظار بأدائه المميز.

وأشار إلى أن محمد الشناوي يواصل التدريبات بقوة وجدية كبيرة، في ظل رغبته في استعادة مكانه الأساسي، وهو ما وضع مدرب حراس المرمى سعفان الصغير في حيرة بسبب المنافسة القوية بين الحارسين.