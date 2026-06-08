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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس حديث حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر داخل الطائرة في رحلة سبوكين

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
إسراء أشرف

بدأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التحضير لمشوار الفراعنة في كأس العالم 2026 فور انتهاء المباراة الودية أمام البرازيل، من خلال سلسلة اجتماعات وجلسات فنية مع اللاعبين قبل الوصول إلى مدينة سبوكين الأمريكية.

وكشف محمد طه، مراسل ON Sport من الولايات المتحدة، أن المدير الفني حرص على الاجتماع باللاعبين عقب مواجهة البرازيل، حيث وجه لهم الشكر على المجهود الذي قدموه خلال اللقاء، رغم الخسارة بنتيجة 2-1.

وأوضح أن حسام حسن عقد جلسات خاصة مع عدد من اللاعبين، من بينهم محمد صلاح وحمزة عبد الكريم ومصطفى زيكو، لمناقشة بعض الجوانب الفنية والاستفادة من التجربة التي خاضها المنتخب أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم.

وأضاف أن مدرب منتخب مصر واصل اجتماعاته حتى خلال رحلة السفر إلى مدينة سبوكين، حيث ناقش مع بعض اللاعبين الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الودية الأخيرة، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام بلجيكا.

وأشار مراسل ON Sport إلى أن محمد صلاح يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير في الولايات المتحدة، حيث لاقى قائد المنتخب المصري استقبالًا مميزًا خلال فترة المعسكر.

وكان منتخب مصر قد اختتم استعداداته للمونديال بالخسارة أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتوجه إلى سبوكين استعدادًا لخوض أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب بلجيكا.

حسام حسن منتخب مصر مصر كأس العالم مونديال 2026

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