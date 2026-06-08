الرحمة.. رسالة قوية من فتحي لمنتقدي ثنائي منتخب مصر

علق الناقد الرياضي فتحي سند على الانتقادات التي تعرض لها ثنائي منتخب مصر مهند لاشين وياسر إبراهيم عقب مواجهة البرازيل الودية، مؤكدًا أن الهجوم عليهما غير مبرر بعد الخطأ غير المقصود الذي حدث خلال المباراة.

منتخب مصر

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن الثنائي قدّم مستويات مميزة للغاية طوال مشوار منتخب مصر، وما زالا من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها داخل الفريق.

وأضاف أن مهند لاشين وياسر إبراهيم يمتلكان خبرات كبيرة، وكان لهما دور مهم في وصول المنتخب لهذه المرحلة، مشددًا على ضرورة دعمهما قبل المواجهات المقبلة أمام منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، مطالبًا الجماهير والإعلام بالرحمة وعدم القسوة في الحكم على اللاعبين بسبب خطأ فردي.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.