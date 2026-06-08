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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جني خطاب تتوج بفضية بطولة روما 2026 للجائزة الكبرى العالمية للتايكوندو

جني خطاب
جني خطاب
عبدالله هشام

توجت جني خطاب، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، بالميدالية الفضية في بطولة روما 2026 للجائزة الكبرى العالمية للتايكوندو، التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2026 بالعاصمة الإيطالية روما، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية ونجاحات أندية وادى دجلة.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد تميز مصر في رياضة التايكوندو، ودورها في إعداد وصقل المواهب الرياضية ودعم اللاعبين للوصول إلى أعلى المستويات التنافسية، بما يعكس النجاح في تطوير الأبطال القادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الدولية.

وتأتى مشاركة المنتخب المصري في البطولة في إطار رؤية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو الهادفة إلى إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من لاعبي المنتخب من صغار السن للمشاركة في البطولات الدولية المختلفة، بما يسهم في زيادة الاحتكاك الدولي، وحصد النقاط اللازمة للتصنيف، وإعداد صف وجيل جديد من اللاعبين الدوليين القادرين على تمثيل المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، ضمن برنامج إعداد المنتخب.

جني خطاب منتخب مصر للتايكوندو بطولة روما 2026

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