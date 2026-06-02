إنبي: الفوز على وادي دجلة يؤكد قوة المنظومة.. ولم نتلق عروضًا لضم أقطاي

أكد محمد إسماعيل، المشرف على الكرة بنادي إنبي، أن تأهل الفريق إلى نهائي كأس عاصمة مصر، جاء نتيجة قوة المنظومة داخل النادي، رغم رحيل الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الفريق واصل تحقيق النتائج الإيجابية بشكل جماعي.

وأوضح إسماعيل، خلال تصريحاته عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، أن المدرب محمد بركات يعد من الأسماء المميزة، متوقعًا له مستقبلًا كبيرًا في الكرة المصرية نظرًا لاعتماده على الفكر العلمي في التدريب.

وأضاف أن إدارة إنبي لم تتلق أي عروض رسمية بشأن التعاقد مع لاعب الفريق أقطاي عبد الله، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النادي منفتح على مناقشة أي عروض مستقبلية وفقًا لرؤية الإدارة ومصلحة الفريق.