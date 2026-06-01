اقتصاد

نزل 800 جنيه .. تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب الآن

تراجع أسعار الذهب في مصر
رانيا أيمن

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وبالتزامن أيضاً مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا.

خسارة كبيرة في سعر الجنيه الذهب 

وسجل الجنيه الذهب واحدة من أكبر الخسائر، بعدما فقد نحو 880 جنيهًا مقارنة بمستوياته قبل إجازة العيد، ليصل سعره الآن نحو 53320 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 110 جنيهات، في استمرار لموجة الهبوط التي يشهدها السوق خلال الأيام الأخيرة.

خسائر الذهب بعد العيد

وبمقارنة الأسعار الحالية بمستويات ما قبل إجازة عيد الأضحى، تراجع سعر الذهب عيار 24 بنحو 126 جنيهًا، بعدما هبط من 7743 جنيهًا إلى 7617 جنيهًا.

كما انخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 110 جنيهات، متراجعًا من 6775 جنيهًا إلى 6665 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

وهبط سعر الذهب عيار 18 بنحو 94 جنيهًا مقارنة بأسعاره قبل العيد.

فيما سجل الجنيه الذهب أكبر خسارة بتراجعه من 54200 جنيه إلى 53320 جنيهًا، فاقدًا نحو 880 جنيهًا.

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7617 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6665 جنيهًا.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5713 جنيهًا.

كما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4443 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53320 جنيهًا.

فيما وصل سعر أوقية الذهب عالميًا إلى نحو 4467 دولارًا.

سعر الذهب في مصر

ويأتي تراجع أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية، وسط ترقب المستثمرين لتحركات أسعار الفائدة عالميًا، إلى جانب عودة النشاط الرسمي للأسواق والبنوك بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى.

