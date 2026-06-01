الجامعة العربية تدين استمرار العدوان الإيراني على الكويت

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، العدوان الإيراني السافر الذي يستهدف دولة الكويت مجدداً بالصواريخ والطائرات المسيرة اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) الصادر بتاريخ 11 مارس 2026.

العدوان الإيراني على الكويت

وشدد أبو الغيط على الرفض القاطع لهذا التصعيد الإيراني العدواني الذي يعرض حياة المدنيين للخطر ويمس سيادة الكويت وأمنها واستقرارها في وقت تبذل جهود دبلوماسية حثيثة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا النهج لن ينتج سوى مزيد من العزلة والرفض الإقليمي لإيران.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط إشادته بكفاءة قوات الدفاع الجوي الكويتي في التصدي للهجمات الإيرانية، وتأكيده مجدداً على الوقوف إلى جانب دولة الكويت والتضامن الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.