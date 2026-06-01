شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.
وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض طرازات السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.
وخلال السطور التالية نتعرف على أشهر 5 سيارات مجمعة محليا في مصر.
1- نيسان صني
تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.
أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري:
- فئة Base A/T بسعر 765.000 جنيه
- فئة AT Midبسعر 800.000 جنيه
- فئة AT Super salonبسعر 835.000 جنيه
2- هيونداي أكسنت RB
تستمد سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :
- فئة GL بسعر 730.000 جنيه
- فئة SR بسعر 760.000 جنيه
- فئة DAB ABS بسعر 800.000 جنيه
- فئة Highline بسعر 839.000 جنيه
3- شيفرولية أوبترا
تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.
أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :
- الفئة الأولى بسعر 764.900 جنيه
- الفئة الثانية بسعر 789.900 جنيه
4- شيري أريزو 5
تعتمد جميع فئات أريزو 5 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر، ينتج قدرة تصل إلى 114 حصانًا عند 6150 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر عند 3800 دورة، وقد تم تزويد الفئتين Basic وComfort بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، بينما جاءت فئة MT مزودة بناقل حركة يدوي من خمس سرعات.
أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :
- فئة MT Basicبسعر 720.000 جنيه
- فئة CVT Basicبسعر 765.000 جنيه
- فئة CVT Comfortبسعر 805.000 جنيه
5- شيري تيجو 4 برو
تعتمد تيجو 4 برو على نسختين من المحركات الأولى سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.
أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :
- فئة Comfortبسعر 950.000 جنيه
- فئة Luxuryبسعر 990.000 جنيه
- فئة Luxury Turboبسعر 1,055,000 جنيه