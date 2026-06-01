شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أشهر 5 سيارات مجمعة محليا في مصر.

1- نيسان صني

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري:

- فئة Base A/T بسعر ‏765.000 جنيه ‏

‏- فئة ‏‎ AT Midبسعر ‏800.000 جنيه ‏

‏- فئة ‏‎ AT Super salonبسعر ‏835.000 جنيه ‏

2- هيونداي أكسنت RB

تستمد سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :‏

‏- فئة GL بسعر ‏‏730.000 ‏جنيه ‏

‏- فئة SR بسعر ‏760.000 جنيه ‏

‏- فئة DAB ABS‏ بسعر ‏800.000 جنيه ‏

‏- فئة Highline‏ ‏بسعر ‏839.000 جنيه ‏

3- شيفرولية أوبترا

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من ‏أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان ‏وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ‏CVT‏ ‏من 8 سرعات.‏

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :‏

‏- الفئة ‏الأولى‏ بسعر ‏‏764.900 ‏جنيه ‏

‏- الفئة ‏الثانية‏ بسعر ‏‏789.900 ‏جنيه ‏

4- شيري أريزو 5

تعتمد جميع فئات أريزو 5 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر، ينتج قدرة تصل إلى ‏‏114 حصانًا عند 6150 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر ‏عند 3800 دورة، وقد تم تزويد الفئتين ‏Basic‏ وComfort‏ بناقل حركة ‏أوتوماتيكي من نوع ‏CVT، بينما جاءت فئة ‏MT‏ مزودة بناقل حركة يدوي من ‏خمس سرعات.‏

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :‏

‏- فئة ‏ MT Basic‏بسعر ‏‏720.000 ‏جنيه ‏

‏- فئة ‏ CVT Basicبسعر ‏‏765.000 ‏جنيه ‏

‏- فئة ‏ CVT Comfortبسعر ‏‏805.000 ‏جنيه ‏

5- شيري تيجو 4 برو

تعتمد تيجو 4 برو على نسختين من المحركات الأولى سعة 1500 سي سي تنفس ‏طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة ‏أوتوماتيكي ‏CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان ‏وعزم دوران 210 نيوتن متر.‏

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :‏

‏- فئة ‏ Comfortبسعر ‏‏950.000 ‏جنيه ‏

‏- فئة ‏ Luxuryبسعر ‏‏990.000 ‏جنيه ‏

‏- فئة ‏ Luxury Turbo‏بسعر ‏‏‏1,055,000‏ ‏جنيه