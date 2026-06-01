قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد الجوية: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36
لأسباب أمنية.. تقليص مدة جلسة محاكمة نتنياهو غدا وإلغاء أخرى بعد غد
الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيّرة وصاروخين في مواقع عسكرية جنوب لبنان دون إصابات
هدوء حذر في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش الاحتلال بإخلاء بعض المناطق.. تفاصيل
الذهب ينخفض والنفط يستقر.. تحذير للمواطنين قبل البيع والشراء | تفاصيل
إيران تحذر سكان شمال إسرائيل وترهن أمنهم بالهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
موعد صلاة كسوف الشمس 2026.. متى تُقام وكيفية أدائها؟
وزير التعليم ونائب رئيس "جايكا" يشهدان اعتماد الدفعة الخامسة من مدربي "التوكاتسو"
أزمة جديدة بين باريس وتل أبيب .. فرنسا تستبعد إسرائيل من أكبر معرض عسكري
الجامعة العربية تدين استمرار العدوان الإيراني على الكويت
المصري إلى نهائي كأس عاصمة مصر على حساب زد
بعد إصابة طفلين وإغلاق الشارع .. النيابة الإدارية تُعاين موقع انهيارٍ جزئي لعقار في مطوبس | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أشهر 5 سيارات مجمعة محليا في مصر

سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أشهر 5 سيارات مجمعة محليا في مصر.

1- نيسان صني

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري:

- فئة  Base A/T بسعر ‏765.000 جنيه ‏

‏- فئة ‏‎ AT Midبسعر ‏800.000 جنيه ‏

‏- فئة ‏‎ AT Super salonبسعر ‏835.000 جنيه ‏

2- هيونداي أكسنت RB

تستمد سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :‏

‏- فئة GL بسعر ‏‏730.000 ‏جنيه ‏

‏- فئة SR بسعر ‏760.000 جنيه ‏

‏- فئة DAB ABS‏ بسعر ‏800.000 جنيه ‏

‏- فئة Highline‏ ‏بسعر ‏839.000 جنيه ‏

3- شيفرولية أوبترا

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من ‏أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان ‏وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ‏CVT‏ ‏من 8 سرعات.‏

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :‏

‏- الفئة ‏الأولى‏ بسعر ‏‏764.900 ‏جنيه ‏

‏- الفئة ‏الثانية‏ بسعر ‏‏789.900 ‏جنيه ‏

4- شيري أريزو 5

تعتمد جميع فئات أريزو 5 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر، ينتج قدرة تصل إلى ‏‏114 حصانًا عند 6150 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر ‏عند 3800 دورة، وقد تم تزويد الفئتين ‏Basic‏ وComfort‏ بناقل حركة ‏أوتوماتيكي من نوع ‏CVT، بينما جاءت فئة ‏MT‏ مزودة بناقل حركة يدوي من ‏خمس سرعات.‏

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :‏

‏- فئة ‏ MT Basic‏بسعر ‏‏720.000 ‏جنيه ‏

‏- فئة ‏ CVT Basicبسعر ‏‏765.000 ‏جنيه ‏

‏- فئة ‏ CVT Comfortبسعر ‏‏805.000 ‏جنيه ‏

5- شيري تيجو 4 برو

تعتمد تيجو 4 برو على نسختين من المحركات الأولى سعة 1500 سي سي تنفس ‏طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة ‏أوتوماتيكي ‏CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان ‏وعزم دوران 210 نيوتن متر.‏

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :‏

‏- فئة ‏ Comfortبسعر ‏‏950.000 ‏جنيه ‏

‏- فئة ‏ Luxuryبسعر ‏‏990.000 ‏جنيه ‏

‏- فئة ‏ Luxury Turbo‏بسعر ‏‏‏1,055,000‏ ‏جنيه 

سوق السيارات المصري السيارات الكهربائية السيارات الاقتصادية سيارات مجمعة محليا نيسان صني هيونداي اكسنت RB شيفرولية أوبترا شيري أريزو 5 شيري تيجو 4 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم| انهيار حاد ونصائح عاجلة من الشعبة بالشراء.. تفاصيل

التغير المناخي

الزراعة: التغيرات المناخية أصبحت واقعًا يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

بالصور

أشهر 5 سيارات مجمعة محليا في مصر

سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

فيديو

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : لماذا لا تنقذون لبنان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : شرق أوسط بلا أوهام

المزيد