أضرار جسيمة بمستشفى جبل عامل في صور اللبنانية بغارات إسرائيلية

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بوجود أضرار جسيمة بمستشفى جبل عامل في صور في جنوب لبنان إثر غارات إسرائيلية استهدفت مرافقها.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن طهران قررت تعليق تبادل الرسائل والمباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية في لبنان وغزة.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن فريق التفاوض الإيراني أوقف الاتصالات الجارية عبر الوسطاء، مؤكدة أنه لن تُستأنف المحادثات ما لم يتم وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وتلبية مطالب طهران، التي تشمل أيضًا انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي اللبنانية.

وبحسب التقرير، تسعى إيران إلى ربط أي تفاهم مستقبلي مع الولايات المتحدة بترسيخ وقف إطلاق النار في لبنان، فيما لوّحت بما وصفته مصادر إيرانية بتفعيل جبهات إضافية في المنطقة، بما في ذلك مضيق باب المندب، وفرض ضغوط على حركة الملاحة في مضيق هرمز.