محمد فضل شاكر يؤجل حفله الغنائي في لبنان بسبب الحرب

كشف الفنان محمد فضل شاكر، عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في لبنان يوم 13 من شهر يونيو الجاري، وذلك في ظل الأحداث الأمنية التي تشهدها لبنان.

وكتب محمد فضل شاكر عبر حسابه الرسمي على انستجرام: “الله يحمي لبنان، إن شاء الله نتجمع بظروف أفضل”.

وكان قد استقبل الفنان محمد فضل شاكر مولوده الجديد الذي سماه اسم "فضل"، وحرص عدد من الأصدقاء والجمهور على تهنئته بهذه المناسبة السعيدة.

ونشر شاكر مقطع فيديو عبر إنستجرام وعلق كاتبا: "الحمد لله على جميل ما أعطى وجميل ما وهب،رزقنا الله بمولودنا.،اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لنا".