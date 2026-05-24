محمد فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا في بيروت.. 13 يونيو

يستعد الفنان محمد فضل شاكر، لإحياء حفل غنائي العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 13 يونيو المقبل ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل محمد فضل شاكر، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

من جهة أخرى، كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، عن تفاصيل خاصة بوالده الفنان فضل شاكر والده مؤكدًا أنه تعرض للظلم.

وقال نجل فضل شاكر، في مؤتمر مهرجان موازين: حب الوالد للمغرب كبير ومعروف قد إيه المغاربة بيحبوا فضل، وبداية مشواري الفني عن غير قصد بدأ من مهرجان موازين بالمغرب من 13 سنة، واليوم أنا موجود الفرحة شوية ناقصة بغياب الوالد، وإن شاء الله تكمل السنة اللي جاية ويكون معانا هنا في مهرجان موازين وقد إيه فضل اشتاق يغني للشعب المغربي أكتر ما الشعب مشتاق يسمع.