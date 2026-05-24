ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

علّقت الإعلامية ريهام سعيد لأول مرة بعد قرار استدعائها من نقابة الإعلاميين، إلى جانب معد البرنامج، للتحقيق، وذلك على خلفية ما ورد في تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة بشأن الحلقة المذاعة يوم الخميس الموافق 21/5/2026، فضلًا عن الشكوى المقدمة من ضيفة البرنامج في التاريخ ذاته، مؤكدة أنها تؤدي مناسك الحج.

وقالت ريهام سعيد خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: «جالي دلوقتي خبر إن النقابة استدعتنا، وده خبر أسعدني جدًا جدًا، لأن الدكتور طارق سعدة من أكثر الناس المحترمة، والنقابة معمولة على فكرة لحماية الإعلاميين مش العكس، فأكيد هو بس بيعمل رد فعل طبيعي لكذا بوست اتكتبوا، لكن أكيد لما يتفرج على الحلقة ويشوفها مش هيلاقي فيها ولا غلطة. ولكن، ردًا على بيان النقابة، معلش أنا آسفة مش هقدر آجي الأيام دي لأني بأدي فريضة الحج».

وتابعت: «اللي حصل في الحلقة الحقيقة غريب جدًا، عندي أكثر من 3000 بوست شكر في الحلقة، و3000 بوست تحية لقناة النهار، و5000 بوست تحية لريهام سعيد. وفي وسط الكلام اللي اتقال، إحنا طلعنا جبنا الطرفين، وده منتهى المهنية، وطرحنا الموضوع من الجانبين. والحلقة كانت بتقول إن إحنا كمواطنين ماينفعش نؤذي بعض، وإن في قانون، وإن مجلس الوزراء أصدر قرار بتحصين وتعقيم الحيوانات أو الكلاب الموجودة في الشارع».

وأضافت: «الحكومة وسط كل مشاغلها اهتمت بسلامة المواطن، وأصدرت قرارًا هيتنفذ فورًا، وأصدرت أوامر لكل المحافظات بالتنفيذ. ولما قناة النهار حذفت الحلقة، نزلت بيان قالت فيه إن الحلقة عملت جدل، وإنهم مش عايزين يعملوا جدل، مش قالت إن المذيعة غلطانة أو في خطأ مهني».

واستكملت: «نحن لم نقل إن الحل قتل الحيوانات، لكن الحل هو التعقيم، والناس اللي متضايقة من الكلاب في الشارع ليهم حق، واللي بيراعوا الحيوانات ليهم حق. وكان في قانون واضح بيجرّم إيذاء الحيوان أو قتله».

وأشارت إلى أن حذف الحلقة تسبب في انتشار روايات غير دقيقة، قائلة: «في ناس بتستغل الموضوع وتطلع بوستات عشان الترند، وكل واحد بقى بقى إعلامي. أنا مش أول مرة أقدم حلقات مهمة، واشتغلنا بمهنية، ومفيش أي تجاوز حصل».

واختتمت حديثها قائلة إن الحلقة حققت تفاعلًا واسعًا، مؤكدة أن الهدف منها لم يكن إثارة الجدل، وإنما طرح قضية مجتمعية من جوانبها المختلفة.