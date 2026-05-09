كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن ندمها الشديد بسبب عدم اعتذارها للفنان الراحل هاني شاكر بعد الخلاف الذي نشب بينهما على خلفية أزمة أغاني المهرجانات.

وقالت، خلال تقديمها برنامج «صبايا الخير»، إنها كانت تعرف هاني شاكر قبل دخولها مجال الإعلام، لكنها شعرت بالحرج من مقابلته بعد وقوع الخلاف بينهما.

وأضافت أنها كانت تراه أحيانًا في أماكن مختلفة وتتمنى السلام عليه، إلا أن شعورها بالندم كان يمنعها من ذلك.

واختتمت حديثها برسالة اعتذار مؤثرة، مؤكدة أنها أخطأت في حقه، وأنه كان أكبر من أي هجوم تعرض له خلال حياته.

