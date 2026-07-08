قداسة البابا تواضروس يلتقي مجلس الشباب السكندري

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء في المقر البابوي بالإسكندرية أعضاء مجلس الشباب السكندري. بحضور صاحبي النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء مسؤولي خدمة الشباب بالإسكندرية.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي٩ يرصد مسيرة المجلس منذ تأسيسه وكيفية اختيار وانتخاب أعضائه وأهداف ورؤية المجلس، إلى جانب مل تم إنجازه من الأهداف حتى الآن.

وألقى القس داود وديع مسؤول الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية كلمة محبة وترحيب بقداسة البابا مثمنًا دوره الواضح في تنمية وتطوير خدمة الشباب في كل مكان، على اعتبار أن الشباب هم القوة الدافعة والفعالة في الكنيسة.

وعرض أعضاء المجلس عددًا من المشروعات التي تمت مناقشتها في الفترة السابقة وإعداد دراسات جدوى وأبحاثًا واقعية تحقق نتائج هذه المشروعات في مختلف المجالات مثل مشروع في الدعم النفسي والصحة النفسية للشباب، ومشروع توظيف وتأهيل الشباب لمجال العمل، ومشروع إنشاء منصة رقمية لإعداد خدام خدمة الشباب بالإسكندرية.

اختتم اللقاء بكلمة لقداسة البابا عبر فيه عن سعادته بمشروعات مجلس الشباب السكندري وشجع الشباب على الاستمرار في هذا العمل والجهد الرائعين.