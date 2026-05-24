قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يشعل المنافسة داخل معكسر منتخب مصر.. كواليس ساخنة عن القائمة واستبعاد النجوم قبل المونديال
استئناف مشرف حمام السباحة في واقعة نادي الغابة على حبسه 3 سنوات .. بعد قليل
6 ملايين دولار تنتظر البطل.. الجيش الملكي وصن داونز في صراع التتويج الأفريقي
30 شخصا.. القصة الكاملة لحادث تصادم أتوبيسين بطريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان
بدء استئناف المُتهمين في قضية رشوة وزارة التموين .. بعد قليل
ننشر ضوابط تلقي طلبات التقدم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بالمدارس العام المقبل
لماذا سمي يوم التروية بهذا الاسم؟.. له قصتان لا يعرفهما كثيرون
مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والتزييف
بعد قليل.. نظر 4 دعاوى من طليقة بيومي فؤاد للمطالبة بالنفقة
بدء مُحاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه
تامر عاشور وعمرو وهبة يؤديان مناسك الحج.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة دخول إسماعيل ياسين مستشفى المجانين وعدد زيجاته

إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إسماعيل ياسين الذي يعد أحد رواد الكوميديا في الوطن العربي حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة خالدة في وجدان وقلب المشاهد العربي. 

وأكدت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، أن آخر فترة من حياة الفنان الراحل إسماعيل ياسين كانت صعبة، وكانت ظروفه المادية غير مستقرة.

وأضافت حفيدة إسماعيل ياسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد: أن جدها كان مستورًا، وكان لديه فرقة كبيرة يقوم بالإنفاق عليها لآخر يوم في حياته، وأن عليه التزامات.

ولفتت إلى أن جدها كان يعمل لأخر وقت من أجل تلبية الاحتاجات الخاصة بها، وأنه كان يعمل من أجل تعليم نجله، وأن يكون في أفضل مكان.

وعلقت على ما نشر من قبل بخصوص:" إسماعيل ياسين خد سمكة من فم قطة بسبب جوعه " وقالت إن هذا الأمر كان في بداية حياته، وأن الراحل تحدث عن هذا الأمر.

وأشارت إلى أن حياة إسماعيل ياسين كانت صعبة، وأنه في يوم كان في القاهرة، ونام في مسجد، وفي وقت قرصه الجوع ووجد قطة في فمها سمكة فأخذها من فم القطة.

الملك فاروق ادخل إسماعيل ياسين مستشفى المجانين

التقى إسماعيل ياسين فى إحدى المناسبات بالملك فاروق والذى طلب منه أن يلقى عليه نكته جديدة قائلاً: "ياللا بقي يا إسماعيل.. سمعنا نكتة جديدة" من فرط المفاجاة إرتبك إسماعيل ياسين إلا إنه بدأ يرتجل نكتة - لم يسمع منها إلا الجزء الأول- فقال: مرة واحد مجنون زي جلالتك كدة، ولكنه لم يكمل النكتة حيث صرخ الملك قائلاً: "انت بتقول إيه يا مجنون إنت؟".

في هذه اللحظة، أدرك إسماعيل يس موقفه المحرج، فقام بالوقوع وتظاهر بالإغماء، ثم بدأ في تمثيل دور مريض بحالة عصبية حادة، في حين غادر الملك المكان غاضبًا لمتابعة باقي فقرات الحفل.

لتمرير الموقف، تدخل يوسف رشاد، طبيب الملك الخاص، وقام بفحص إسماعيل يس وأخبر الملك أنه مريض ويعاني من ضعف في الذاكرة، وأنه فقد وعيه في ذلك اليوم ويحتاج لفترة عناية طبية لعلاج هذه الحالة.

وأمر الملك فاروق بعلاج إسماعيل يس في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وتم نشر أخبار تعاطف الملك فاروق مع إسماعيل يس وتكفله بتكاليف العلاج على نفقته الخاصة.

زيجات إسماعيل ياسين

تزوج إسماعيل ياسين 3 مرات، ولم ينجب غير ولد واحد هو المخرج الراحل “ياسين إسماعيل ياسين” من زوجته الأخيرة السيدة “فوزية”.

إسماعيل ياسين الفنان إسماعيل ياسين أفلام إسماعيل ياسين أعمال إسماعيل ياسين ذكرى وفاة إسماعيل ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

ريبيرو

شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

هالة صدقي

سددت الكفالة.. تفاصيل استئناف شاليمار شربتلي على حبسها في سب هالة صدقي

محمد فضل

فضل الله: لوائح الترخيص القاري تجيز منح الرخصة للأندية الموقوف قيدها استثنائيًا

الجنيه الذهب

قبل انتهاء التداولات المسائية.. الجنيه الذهب يتراجع 100 جنيه في الصاغة

ترشيحاتنا

محكمة جنايات الزقازيق

بسبب خلافات بينهما.. تأييد إعدام المتهم بقتل فكهاني في الشرقية

صورة أرشيفية

ضبط 6 أصحاب مخابز استولوا على 43 جوال دقيق بلدى بالغربية

صورة أرشيفية

تحرير 86 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

بالصور

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

البراز الأحمر ومدى خطورته .. أسباب مثيرة للقلق

أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته

لوك كاجوال.. هند صبري تخطف الانظار بظهورها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

صغرت جدا.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد