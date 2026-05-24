مرشدة سياحية تكشف كواليس جولة «جيسون ستاثام» وزوجته بالأهرامات .. ماذا قال؟

شاركت المرشدة السياحية مي سعيد منشورًا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، كشفت فيه عن لحظات وصفتها بالمميزة خلال اصطحابها النجم العالمي Jason Statham وزوجته أثناء زيارتهما إلى مصر ومنطقة الأهرامات.

وقالت مي سعيد إنها كانت تؤمن سابقًا بمقولة: «لا تلتقِ بأبطالك»، إلا أن هذه التجربة غيّرت وجهة نظرها، مؤكدة أن بعض النجوم الذين يبدعون على الشاشة قد يكونون أكثر تميزًا في الواقع، كشخصيات قريبة وودودة.

وأضافت أن ستاثام عبّر، خلال الجولة، عن إعجابه بالشرح الذي تقدمه، قائلًا لها: «يمكنني الجلوس والاستماع إليكِ وأنتِ تتحدثين طوال اليوم دون أن أشعر بالملل»، وهو ما اعتبرته لحظة تحمل معنى خاصًا بالنسبة لها.

واختتمت منشورها بالتأكيد على أن مقابلة بعض الأبطال قد تكون أحيانًا أفضل مما نتوقع، مشيرة إلى أن التجربة كانت إيجابية ومليئة بالتقدير المتبادل خلال الزيارة السياحية.