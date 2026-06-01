اعرف قيمة أبوك.. حمو بيكا ينعي والده برسالة مؤثرة

شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا منشوراً مؤثراً بعد وفاة والده.

وكتب حمو بيكا عبر فيسبوك: “رنة تليفون ابوك دي لوحدها نعمه لازم تحمد ربنا عليها، انا نفسي اشوف موبايلي بيرن منه تاني و ارد عليه يقولي اتاخرت ليه او يقولي عامل ايه طمني عليك او حتي يهزقني على اي حاجه”.

وتابع: “اعرف قيمة ابوك وهو معاك علشان هتندم علي كل لحظه متمتعتش بيه وبحنيته وباهتمامه وبعصبيته وبحبه، ابوك نوع حب مستحيل مستحيل حد يعرف يديهولك، الله يرحمك يا حبيبي الله يرحمك يا حاج”.

عزاء والد حمو بيكا

وأثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن التجهيزات الخاصة بعزاء والده الراحل، في محافظة الإسكندرية، وسط استعدادات لفتت أنظار المتابعين بسبب طابعها المختلف.

وشارك حمو بيكا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، استعرض خلاله اللمسات الأخيرة لسرادق العزاء، والذي ظهر بتصميمات فخمة وديكورات شرقية مميزة، الأمر الذي أثار تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وأظهرت اللقطات ممرات واسعة مفروشة بالسجاد الأحمر تمتد حتى منطقة استقبال المعزين، فيما زُين المكان بمجموعة من الزخارف العربية والنقوش التراثية باللونين الأسود والذهبي، إلى جانب وحدات إضاءة حديثة أضفت مظهرًا مميزًا على السرادق.