تقرير: الضغوط الجيوسياسية تعزل أسواق الخليج عن موجة الصعود العالمية

على الرغم من التحديات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.. إلا أن أسواق الأسهم العالمية واصلت تسجيل المكاسب خلال مايو 2026 ؛ مدفوعة بصفة رئيسية بأسهم الشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مما دفع مؤشر "مورجان ستانلي" العالمي إلى الارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

وذكر تقرير لمؤسسة "كامكو للاستثمار" الكويتية، اليوم، أن مؤشر "مورجان ستانلي" العالمي حقق مكاسب تجاوزت نسبة 15% خلال الشهرين الماضيين، وهي من بين أكبر المكاسب المسجلة خلال فترة شهرين على الإطلاق، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 5% خلال شهر مايو 2026.

وأشار إلى أن معظم الأسواق العالمية سجلت أداء إيجابيا خلال شهر مايو، باستثناء أسواق الهند والصين وهونج كونج وروسيا..مبينا أن الأداء الأقوى كان من نصيب مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي الذي ارتفع بنسبة 28.4% خلال شهر مايو المنصرم، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 100%، مدعوما بالارتفاعات القوية التي تركزت في أسهم شركتي "سامسونج" و"إس كيه هاينكس".

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 8.4%، في حين سجل كل من مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ومؤشر "داو جونز" الصناعي مكاسب أقل نسبيا بلغت نسبتها 5.1% و2.8%، على التوالي. أما أسعار النفط الخام، فظلت تتسم بالتقلب طوال شهر مايو الماضي، قبل أن تتراجع في نهايته مع تزايد الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتأثرت الأسواق الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط بالتطورات المرتبطة بالمهلة المحددة للمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى جانب استمرار إغلاق مضيق هرمز.

ولفت التقرير إلى أن هذا الممر المائي الحيوي ظل مغلقا مع دخول الحرب شهرها الثالث على التوالي؛ الأمر الذي أسهم في زيادة تقلبات أسعار النفط الخام، وذلك على الرغم من صدور بعض التصريحات الإيجابية في الأيام الأخيرة من شهر مايو.

وأوضح تقرير مؤسسة "كامكو للاستثمار" الكويتية أن مؤشر "مورجان ستانلي" الخليجي انخفض بنسبة 1.3% في مايو 2026، بعد تسجيله لمكاسب هامشية في الشهر السابق عليه..مشيرا إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض أداء معظم أسواق المنطقة، وهو ما قابله جزئيا تسجيل مكاسب محدودة في كل من قطر والبحرين.

وأضاف أن سلطنة عُمان سجلت أكبر خسائر شهرية بين أسواق المنطقة بانخفاض بلغت نسبته 7.3% نتيجة عمليات جني الأرباح، تلتها السوق السعودية وسوق أبوظبي بتراجعات بلغت نسبتها 1.0% و0.8%،على التوالي.

وعلى المستوى القطاعي.. لفت التقرير إلى أن معظم قطاعات الأسواق الخليجية سجلت تراجعا خلال شهر مايو 2026، في حين تمكنت بعض القطاعات مثل قطاع إنتاج الأغذية وقطاع المرافق العامة من تحقيق مكاسب خلال الشهر.

وكان قطاع الرعاية الصحية هو الأكثر تراجعا بانخفاض بلغت نسبته 5.4%، تلاه قطاع المواد الأساسية وقطاع الأدوية بتراجعات بلغت نسبتها 4.4% و3.1% على التوالي.

وبين التقرير أن مؤشر السوق العام لبورصة الكويت أنهى تداولات شهر مايو 2026 على تراجع طفيف بنسبة 0.5% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 8815.1 نقطة.

وجاء هذا التراجع بصفة رئيسية نتيجة لضعف أداء الأسهم القيادية، بما في ذلك أسهم قطاع البنوك، إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% خلال الشهر، متأثرا بتراجع أداء معظم الأسهم المدرجة ضمنه.

وفي المقابل، سجل كل من مؤشر "السوق الرئيسي 50" ومؤشر السوق الرئيسي أداء إيجابيا، محققين مكاسب شهرية بلغت نسبتها 2.9% و1.1%، على التوالي.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية عام 2026 حتى تاريخه (نهاية مايو)، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.0%، كما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 1.0%.

وفي المقابل، واصل كل من مؤشر "السوق الرئيسي50" ومؤشر السوق الرئيسي تحقيق مكاسب قوية بنسبة 10.9% و4.4%،على التوالي.

وفي السعودية، سجل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) تراجعا خلال شهر مايو 2026، متأثرا بضعف معنويات المستثمرين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

واستهل المؤشر تداولات الشهر بأداء إيجابي، إذ ارتفع إلى أعلى مستويات الإغلاق المسجلة عند 11192.84 نقطة في 3 مايو 2026، قبل أن يتراجع في الجلسة التالية.

وشهد المؤشر بعد ذلك تداولات متقلبة طوال الفترة المتبقية من الشهر، لينهي تداولات شهر مايو عند مستوى 11077.9 نقطة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 1.0%.

ويرجع الانخفاض المسجل في الأيام الأخيرة من الشهر إلى تصاعد التكهنات المرتبطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح تقرير مؤسسة "كامكو للاستثمار" الكويتية أنه على الرغم من هذا التراجع، تمكن السوق السعودي من الحفاظ على مكانته كثاني أفضل الأسواق الخليجية أداء منذ بداية عام 2026، محققا مكاسب بنسبة 5.6%.

وفي الإمارات، أشار التقرير إلى تراجع مؤشر "فوتسي" سوق أبوظبي العام بنسبة 0.8% في مايو 2026، متخليا عن جزء من المكاسب التي حققها في أبريل 2026 والبالغة 2.7%.

وعلى الرغم من استمرار اتفاق وقف إطلاق النار ، إلا أن حالة عدم الاستقرار المستمرة ألقت بظلالها على معنويات المستثمرين وأسهمت في تراجع المؤشر العام، الذي أنهى تداولات الشهر عند مستوى 9701.92 نقطة.

وفي قطر، سجلت البورصة مكاسب هامشية للشهر الثاني على التوالي في مايو 2026، إذ أنهى مؤشر بورصة قطر 20 تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 10555.0 نقطة محققا ارتفاعا شهريا بنسبة 0.6%.

كما سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم أداء إيجابيا مماثلا، مرتفعا بنسبة 0.8% فيما شهد السوق ضغوطا بيعية في منتصف الشهر، إذ تراجع المؤشر بنسبة 1.1% ليصل إلى 10372.10 نقطة في 18 مايو 2026، متأثرا بعمليات بيعية واسعة النطاق شملت معظم القطاعات. إلا أن السوق تمكن من تعويض خسائره تدريجيا بنهاية الشهر، مدعوما بالأداء القوي لقطاعي البنوك والصناعة.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية عام 2026 حتى نهاية مايو .. تباينت نتائج المؤشرين الرئيسيين، إذ سجل مؤشر بورصة قطر20 تراجعا بنسبة 1.9%، في حين حقق مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب بلغت نسبتها 1.3%.

وفي البحرين .. سجل المؤشر العام لسوق البحرين مكاسب بنسبة 0.4% خلال شهر مايو 2026، محققا بذلك ارتفاعه الشهري الثاني على التوالي، لينهي تداولاته مغلقا عند مستوى 1979.1 نقطة.

وجاء هذا الأداء الإيجابي امتدادا لحالة التعافي التي أعقبت التراجع الحاد المسجل في مارس 2026 بنسبة 7.8%.

وفي سلطنة عمان .. سجل مؤشر سوق مسقط 30 تراجعا بنسبة 7.3% في مايو 2026، منهيا بذلك سلسلة من المكاسب المتواصلة استمرت أحد عشر شهرا متتاليا، لينهي تداولاته مغلقا عند مستوى 7757.2 نقطة. ويرجع سبب هذا الانخفاض بصفة رئيسية إلى عمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون خلال الشهر، إذ شهد السوق موجة بيعية حادة خلال الأسبوع الثالث من الشهر، أعقبها انتعاش جزئي في الأيام الأخيرة من شهر مايو. وعلى الرغم من هذا الانخفاض،إلا أن أداء السوق منذ بداية العام حتى نهاية مايو لايزال قويا، إذ بلغت مكاسبه 32.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.