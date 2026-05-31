قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2026 ..السبت المقبل
بأمر الرئاسة.. خطة شاملة لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات هيئة التدريس بالجامعات
5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين
لا تشتري الخضروات في هذه الأكياس.. تحذير مهم من القومي للتغذية| فيديو
النيابة البحرينيةتستجوب 41 متهما في التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الايراني
المنتخب الوطني يتدرب في الواحدة صباحاً استعداداً لودية البرازيل
موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية
منتخب الرأس الأخضر يكتسح صربيا بثلاثية وديا استعدادا لكأس العالم
الرئيس الإيراني يطلب الاستقالة احتجاجا على هيمنة الحرس الثوري على القرار
رقم خرافي.. تعرف على قيمة مكافأة باريس سان جيرمان بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في ودية البرازيل
الجيران فضحوه من البلكونة.. القبض على لص أنابيب البوتاجاز في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سجاد أحمر وديكورات فخمة في عزاء والد حمو بيكا تشعل مواقع التواصل

حمو بيكا
حمو بيكا
أوركيد سامي

أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن التجهيزات الخاصة بعزاء والده الراحل، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد في محافظة الإسكندرية، وسط استعدادات لفتت أنظار المتابعين بسبب طابعها المختلف.

وشارك حمو بيكا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، استعرض خلاله اللمسات الأخيرة لسرادق العزاء، والذي ظهر بتصميمات فخمة وديكورات شرقية مميزة، الأمر الذي أثار تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وأظهرت اللقطات ممرات واسعة مفروشة بالسجاد الأحمر تمتد حتى منطقة استقبال المعزين، فيما زُين المكان بمجموعة من الزخارف العربية والنقوش التراثية باللونين الأسود والذهبي، إلى جانب وحدات إضاءة حديثة أضفت مظهرًا مميزًا على السرادق.

كما تضمنت التجهيزات توزيع مزهريات ونباتات للزينة على جانبي الممرات بشكل منظم، فضلًا عن تجهيز عدد كبير من المقاعد لاستقبال الحضور المتوقع مشاركتهم في تقديم واجب العزاء، مع تخصيص منصة رئيسية في مقدمة السرادق لاستيعاب أعداد كبيرة من المعزين.

وحرص القائمون على تنظيم العزاء على وضع حواجز ومسارات محددة للدخول والخروج، بهدف تسهيل حركة الحضور وتنظيم مراسم العزاء بصورة سلسة، وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى التعليق على حجم التجهيزات ومستوى التنظيم الذي وصفه البعض بأنه غير معتاد في مثل هذه المناسبات.

وكان حمو بيكا قد أعلن وفاة والده خلال الساعات الماضية، حيث شُيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر العمود بمنطقة كرموز في الإسكندرية، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين.

وأرفق الفنان الشعبي الفيديو برسالة مؤثرة نعى خلالها والده، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، فيما جاء في بيان العزاء: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله الحاج محمود والد الفنان حمو بيكا، والعزاء يقام بعد صلاة المغرب بمنطقة العجمي البيطاش الشارع الجديد بمحافظة الإسكندرية".

وتصدر اسم حمو بيكا مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من رأى أن التجهيزات تعكس تقدير الابن لوالده الراحل ورغبته في استقبال المعزين بصورة منظمة، وبين من اعتبر أن مظاهر الفخامة كانت لافتة للنظر بشكل كبير، ما جعل العزاء محل نقاش واسع بين الجمهور.

واختتم محبو الفنان ومتابعوه تعليقاتهم بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.


https://www.instagram.com/reel/DZAIe6qN2B7/?igsh=OWYyM2Q4c2F4Nm9o

حمو بيكا اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. يبدأ رسمياً بعد 20 يوم

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

ترشيحاتنا

الحجاج

الاستقامة بعد العودة.. رسالة مهمة من وزير الأوقاف للحجاج

المسجد النبوي

ما فضل زيارة المسجد النبوي؟ رحلة الشوق التي تريح القلوب

الحج

لنقل المناسك كلها.. إحصائية التغطيات الإعلامية لموسم الحج هذا العام

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

فيديو

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد