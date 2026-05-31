2 حالتهما خطيرة.. إصابة 4 إسرائيلين في حادث دهس قرب بيت لحم

أعلنت مصادر عبرية إصابة 4 أشخاص 2 منهم في حالة خطيرة جراء عملية دهس قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأكدت المصادر إستشهاد منفذ عملية الدهس قرب بيت لحم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حظر التجول في بلدة بيت آمر شمال الخليل، كما اقتحمت عدة مناطق في محافظات الضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت آمر شمال الخليل، محمد عوض، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال تواصل فرض حظر التجول في البلدة لليوم الثالث على التوالي، منوها بأنها فرضته منذ من مساء الخميس، ونشرت فرق المشاة في شوارع البلدة وفتشت عدة منازل تعود لعائلتي أبو عياش واخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، وأغلقت الشوارع الرئيسية والفرعية بالمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية، ومنعت أمس إقامة صلاة الجمعة في كل مساجد البلدة، كما أغلقت أكثر من 25 طريقا فرعيا داخل البلدة.