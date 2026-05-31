بيوصل سعره لـ 20 ألف دولار.. أنوسة كوتة: عندي أندر أنواع النمور

كشفت مدربة الأسود أنوسة كوتة عن تفاصيل علاقتها الخاصة بالنمور، مؤكدة أنها تفضلها على الأسود بسبب طبيعتها المختلفة وشخصيتها المستقلة، مشيرة إلى أنها تعامل الحيوانات التي تربيها باعتبارها جزءًا من أسرتها.

وقالت أنوسة كوتة، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2 إن النمور تختلف عن الأسود في العديد من الصفات، موضحة أن الأسد حيوان اجتماعي يعيش وسط مجموعة، بينما يميل النمر إلى العزلة والاعتماد على نفسه، وهو ما جعلها ترتبط بالنمور بشكل أكبر.

وأضافت أن النمور لا تنجب أعدادًا كبيرة مثل الأسود، كما أن متوسط عمرها يتراوح بين 15 و17 عامًا، لافتة إلى أن هذه الندرة تزيد من قيمتها وتميزها، مشيرا إلى أنها أقامت عزاءً لأحد النمور بعد نفوقه، موضحة أن الأمر لم يكن مبالغة، بل نتيجة ارتباط عاطفي كبير به، قائلة: "كان ابني وربّيته من صغره وعشت معاه سنوات طويلة".

وأكدت أن الحيوانات المفترسة تمتلك مشاعر وتستطيع التفاعل مع من يعتني بها، مشددة على أن حب الحيوانات يعد من أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في مدرب الأسود إلى جانب قوة الشخصية والقدرة على التعامل معها.

واختتمت أنها تمتلك عددًا من أندر أنواع النمور، بينها النمر الأبيض والنمر الثلجي، موضحة أن أسعار النمور تختلف بحسب النوع والفصيلة ودرجة النقاء، وتتراوح بين 7 آلاف و20 ألف دولار.