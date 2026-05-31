حوادث

أسرة فريد الديب ترد على تصريحات محام بشأن قضايا مبارك: هو الدفاع الوحيد والشرعي عنه

فريد الديب
فريد الديب
إسلام دياب

أصدرت أسرة المحامي الراحل فريد الديب بيانًا للرد على تصريحات المحامي الدكتور محمد حمودة بشأن قضايا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وقالت أسرة فريد الديب في بيانها: تابع مكتب وعائلة الراحل فريد الديب، بمزيج من الغصة والسخط، الحوار الإعلامي المذاع على إحدى المنصات التليفزيونية مع المحامي الدكتور محمد حمودة، والذي تناول فيه ذكر فقيدنا فريد الديب، رجل القانون، ومعلم الأجيال، بادعاءات وأقاويل صرح فيها - على حد زعمه - بأنه هو من رتب أوراق مذكرات الدفاع في قضايا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأسرته، بعد أن اختير لأداء تلك المهمة، وأمده بالدفوع اللازمة لضمان حصولهم على البراءة، إضافة إلى عتابه على ما وصفه بخسارته لقضية القصور الرئاسية التي لم يتم تقديم العون فيها له.

وقبل الخوض في الرد على تلك الادعاءات، أكدت الأسرة أنه بات لزامًا عليها توجيه الشكر والعرفان لما وصفته بـ"هبة الرجال المحترمين المناصرين للحق" من أبناء الشعب المصري، الذين انتقدوا تلك التصريحات ورفضوا ما اعتبروه تزييفًا للحقائق، مشيرة إلى أنهم دافعوا عن مكانة الفقيد دون طلب أو استجداء، وهو ما أدخل على الأسرة مشاعر الغبطة والسرور وأكد رسوخ مكانة الفقيد بين أبناء وطنه.

وأشارت الأسرة إلى أنها خصت بالشكر كلًا من المحامي الدكتور وحيد الكيلاني، والمحامي منتصر الزيات، لما قاما به من دفاع عن الراحل وتوضيح للحقائق، مؤكدة أن جهودهما أسهمت في أن يتراجع الدكتور محمد حمودة عن بعض ما ورد في تصريحاته، موضحًا أنه لم يقصد الإساءة أو الانتقاص، وإنما كان يقصد التقدير والتبجيل لشخص الفقيد.

وأكمل البيان: وللتاريخ، أنه بات لزامًا إيضاح عدد من النقاط الجوهرية لحسم أي لغط حول هذا الأمر، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: إن فريد الديب (رحمه الله) كان مدرسة قانونية متفردة بذاتها، امتلك ناصية القانون علمًا وبيانًا، فكان قلمه حجة ولسانه برهانًا، ولم يعرف عنه طوال مسيرته إلا الاستقلالية التامة في عمله القانوني، فلم يستعن بأحد قط في كتابة مذكراته أو صياغة دفاعه، ولم يكن في يوم من الأيام تابعًا لرأي غيره أو مستندًا لجهد سواه، وهي مزايا شهد بها خصومه قبل محبيه، وتشهد عليها مرافعاته في مختلف القضايا، وبالأخص مرافعته في قضية القرن، التي لا يمكن لأي طرف أن يزعم أن له دورًا فيها، إذ كانت من وحي ارتجاله وطلاقة لسانه وأسلوبه المتفرد، وقد وثقتها عدسات الكاميرات وتداولتها وسائل الإعلام وما زالت متاحة حتى اليوم.

ثانيًا: أكدت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك (رحمه الله) مرارًا أن فريد الديب كان المحامي الوحيد الذي تولى مباشرة القضايا الموكلة إليه منهم دون سواه.

ثالثًا: أوضح البيان أنه في الفترة التي ذكر فيها الدكتور محمد حمودة زيارته لشرم الشيخ ولقائه بالرئيس الأسبق وأسرته، لم يكن قد وُجه أي اتهام رسمي لأي منهم بعد، وأن أول تحقيق رسمي مع فخامة الرئيس الراحل تم بحضور ومؤازرة فريد الديب منفردًا، في موقف وصفه البيان بالشجاع والحاسم.

رابعًا: رفضت الأسرة ما ورد من عبارات منسوبة إلى حمودة بشأن عتابه على خسارة قضية القصور الرئاسية، مؤكدة أن تلك العبارات - بصيغتها المتداولة - تمثل إساءة لا تليق بمقام فخامة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ولا يجوز تداولها أو الإشارة إليها بهذه الطريقة، مشددة على أن الخوض في سمعة الراحلين أمر مرفوض أخلاقيًا ومهنيًا، وأن الجميع إلى زوال.

واختتم البيان بالتأكيد على شكر كل من دافع عن حرمة الراحل وحفظ سيرته، مع توجيه رسالة واضحة إلى كل من تسول له نفسه الزج باسم الفقيد في أحاديث وصفتها الأسرة بـ"الزائفة أو البطولات الواهية"، بأنها ستتصدى لذلك بكل حزم، مع التذكير بأن الدنيا دار فناء، وأن الواجب هو العمل للآخرة كما لو كان الإنسان يموت غدًا.

حملة مكبرة
حملة مكبرة
