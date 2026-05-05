رئيس هيئة قضايا الدولة: نسعى لترسيخ منصة عربية دائمة لتطوير منظومة العدالة

قال المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة إنه يأتي انعقاد هذا المؤتمر لما تحقق في النسخة الأولى العام الماضي والتي شهدت مشاركة متميزة من ممثلي 11 دولة عربية بما عكس إداركا مشتركا بأهمية تطوير منظومة العدالة وتعزيز أطر التعاون القضائي العربي لتصبح منصة دائمة للحوار القضائي العربي ويرسخ مفهوم التكامل القضائي العربي كأحد مرتكزات العمل المشترك.. ونحن عازمون على استمرار هذه المنصة العربية المشتركة للقضاء والعمل على تطويرها في الأعوام المقبلة بما يعزز من دورها كمنبر رائد لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتوحيد الرؤى العربية القضائية وتشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الشفافية، بما يحقق التوازن بين الحق في المعرفة وصون العدالة.

وأضاف أنهم حرصوا في هذه النسخة من المؤتمر على تقديم رؤية متكاملة تشمل الإدارة المؤسسية واقتصاديات التقاضي والإعلام القضائي والتقنيات الحديثة بعرض تجارب عربية رائدة وتطبيقة تدعم بناء القدرات المؤسسية والرقمية.

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطانى رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية أرحب بالحضور من جمهورية مصر العربية ومن الدول العربية وبالقيادات والرموز القضائية أسعد الله صباحكم بكل الخير ويسرنا كمنظمة عربية للتنمية الإدارية أن نرحب بكم جميعا في المؤتمر العربي الثاني للقضاء بعنوان إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة، والذي يعقد بالتعاون بين المنظمة وهيئة قضايا الدولة.

وأضاف أن نجاح الأجهزة القضائية في تحقيق العدالة الناجرة يعزز البيئة المناسبة لتحقيق التوزان داخل المنظومة الخاصة بالدولة بما يرسخ الثقة في العدالة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار المؤسسي على المستوين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن تناول العمل القضائي بشقيه الفني والإداري بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي فضلا عن تسليط الضوء على آليات بناء الكوادر القضائية والإدارية بما يضمن تحقيق عدالة ناجرة تقوم على الكفاءة والشفافية والاستدامة.

بدأت هيئة قضايا الدولة منذ قليل فاعليات المؤتمر العربي الثاني للقضاء تحت عنوان: "إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة"، اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، والذي يستمر حتى الخميس 7 مايو 2026 بالقاهرة – فندق تريومف بلازا، بآيات من الذكر الحكيم.

يأتي المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وبشراكة أكاديمية مع كلية الحقوق – جامعة عين شمس، وبمشاركة المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات في الأنشطة المالية غير المصرفية (ECAS) كشريك في مجال تسوية المنازعات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) الشريك الحكومى لتكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعى، والمعهد القومي للاتصالات (NTI) كشريك في بناء القدرات الرقمية، وبرعاية ماسية من شركة إيجي تراست.

يأتي انعقاد المؤتمر في توقيت إقليمي ودولي دقيق، يشهد تسارعًا غير مسبوق في التحولات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بتطوير النظم القضائية، الأمر الذي يعزز من أهمية مواصلة العمل نحو تحديث منظومة العدالة، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات المؤسسية.

ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها: توظيف التقنيات الحديثة في إدارة العمل القضائي، التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العدالة، تطوير الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، دعم اقتصاديات التقاضي، وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تعزيز دور الإعلام القضائي، وعرض تجارب عربية رائدة في التطوير المؤسسي والرقمي.

ويتضمن المؤتمر ورش عمل تطبيقية تستهدف تعزيز كفاءة الجهات والهيئات القضائية من خلال تطوير البنية الرقمية وتطبيق نظم الإدارة الحديثة.

وتُعد هذه النسخة الثانية من المؤتمر، استكمالًا لنجاح النسخة الأولى التي عُقدت عام 2025، والتي شهدت مشاركة ممثلين عن 11 دولة عربية، بما أكد أهمية المؤتمر كمنصة عربية فاعلة للحوار وتبادل الخبرات في مجال تطوير منظومة العدالة.

وشهد حفل الافتتاح حضور رفيع المستوى من القيادات القضائية في مصر ومختلف الدول العربية.