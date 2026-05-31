دفعة قوية لبلال عطية.. ريال راسينج يتوج بالدرجة الثانية ويصعد إلى الليجا

حسم نادي ريال راسينج صعوده رسميًا إلى الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا"، بعدما توج بلقب دوري الدرجة الثانية عقب فوزه الكبير على قادش بنتيجة 4-1 في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وأنهى ريال راسينج الموسم في صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، ليضمن العودة إلى دوري الأضواء بعد مشوار ناجح شهد تفوقه على منافسيه طوال الموسم.

ويمنح هذا الإنجاز دفعة قوية للاعب المصري بلال عطية، الذي يستعد للانضمام إلى صفوف النادي بداية من الموسم المقبل، حيث سيحظى بفرصة الظهور في منافسات الدوري الإسباني الممتاز مع الفريق الصاعد حديثًا.

في سياق متصل، كشف عمر نايل تفاصيل انتقال اللاعب، مؤكدًا أن الاتفاق مع الأهلي يقضي بانتقاله إلى ريال راسينج على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية تمديد الإعارة لموسم إضافي.

وأوضح أن العقد يتضمن بند أحقية الشراء مقابل 500 ألف يورو، إلى جانب حصول الأهلي على نسبة 30% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا.

وأضاف أن الصفقة تشمل أيضًا حوافز ومكافآت إضافية تصل إلى 250 ألف يورو، ترتبط بمشاركة اللاعب مع الفريق الأول أو الرديف، فضلًا عن مساهماته التهديفية سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف.